Destiny kommt laut Bericht auf das Handy

(Pocket-lint) - Destiny könnte für iPhone und Android erscheinen, denn auf einer LinkedIn-Profilseite wurde ein "unangekündigtes FPS-Handyspiel" von Bungie entdeckt.

Das Profil eines der Künstler bei NetEase Games gibt an, dass sie in Zusammenarbeit mit Bungie an dem Spiel gearbeitet haben. Und wenn man bedenkt, dass die beiden einzigen großen Titel von Bungie bisher Halo und Destiny waren, die jetzt Microsoft gehören, wird allgemein angenommen, dass es sich um eine mobile Version von Destiny handelt.

Dies wird durch The Game Post weiter untermauert, die berichtet, dass eine Quelle mit Kenntnissen über die Entwicklungspläne auch sagte, dass NetEase an einem unangekündigten Destiny-Spiel arbeitet.

Es soll sich um ein völlig neues Spiel handeln, das auf dem ersten oder zweiten Destiny basiert, aber nicht portiert wird. In dem Bericht heißt es außerdem, dass es sich seit mindestens zwei Jahren in Entwicklung befindet.

Angesichts des unbestrittenen Erfolgs anderer Triple-A-IPs auf iOS und Android, wie Call of Duty und Fortnite, macht das Sinn. Bungie will eindeutig ein Stück vom Kuchen abhaben.

NetEase ist das chinesische Studio, das hinter mehreren anderen mobilen Franchises steht, wie etwa einer Adaption von Dead by Daylight. Es veröffentlicht auch seine eigenen, originellen Titel.

Wenn Destiny Mobile erscheint, könnte es tatsächlich ein Titel von Sony Interactive Entertainment sein, denn beide Parteien haben sich Anfang des Jahres auf eine Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden Dollar geeinigt.

Schreiben von Rik Henderson.