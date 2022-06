Nerf's riesiger Destiny-Raketenwerfer vollständig enthüllt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vor einiger Zeit kündigten Bungie und Nerf an, dass sie sich zusammentun würden, um eine reale Version des Gjallarhorns zu entwickeln, eines riesigen und verzierten Raketenwerfers, der ein Fan-Favorit aus den Destiny-Spielen ist.

Jetzt haben wir endlich ein paar richtige Bilder von dem Ding in den Händen von jemandem, die bestätigen, dass es genauso klobig und originalgetreu nachgebaut ist, wie man es sich nur wünschen kann, zusammen mit Details darüber, wie man es in die Finger bekommt (und es ist ein ziemlich komplexes System).

Der Blaster ist im Maßstab 1:1, d. h. er ist über einen Meter lang, und kann ab dem 7. Juli um 10 Uhr PT bei Bungie vorbestellt werden. Ganz so einfach ist es allerdings nicht.

Angesichts der zu erwartenden Nachfrage räumt Bungie über einen digitalen Warteraum Konten von Spielern Vorrang ein, die die Waffe in Destiny 2 bis zum Stichtag am 7. Juli um 9 Uhr PT freigeschaltet haben. Sollten nach diesem Verkauf noch Abschussgeräte übrig sein, werden diese ab dem 21. Juli erhältlich sein.

Das Gjallarhorn wird 185 Dollar bzw. 209 Euro kosten und es sieht so aus, als ob es viel Spaß machen wird, damit umzugehen und zu schießen. Bei jedem Abschuss werden drei der Mega-Darts von Nerf abgefeuert, um zu versuchen, die Projektilansammlung des Werfers im Spiel zu erreichen.

Er ist Teil der LMTD-Serie von Nerf, die bisher Franchises wie Halo und The Mandalorian abgedeckt hat, aber das kommt mit einem Wort der Warnung - die Lieferzeiten für diese Blaster waren bisher lang, also selbst wenn du dir ein Gjallarhorn sicherst, rechne nicht damit, dass es in nächster Zeit ankommt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.