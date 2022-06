Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das erste Stalker-Spiel war ein Kulterfolg, ein bizarrer und oft stacheliger Shooter, der die Spieler in das Herz der Strahlungszone von Tschernobyl führte, um schreckliche Geheimnisse und Anomalien aufzudecken.

Mit Call of Pripyat und Clear Sky gab es zwar eine Art Fortsetzung, aber die Fans mussten mehr als ein Jahrzehnt auf ein richtiges zweites Spiel warten. Jetzt ist es auf dem Weg - hier erfährst du alle wichtigen Details.

Stalker 2 sollte ursprünglich im August 2022 auf den Markt kommen, aber der ukrainische Entwickler GSC Game World musste das Spiel aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine verschieben, was nicht überraschend ist.

