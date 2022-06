Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Bayonetta 3 hat lange auf sich warten lassen - das letzte Spiel kam schließlich 2014 heraus, also ist eine Fortsetzung längst überfällig.

Die bombastische Actionspiel-Reihe hat Legionen von treuen Fans, und wir bekommen einen dritten Teil, aber es gibt bisher nur wenige Details. Hier erfährst du alle wichtigen Informationen.

Die erste offizielle Bestätigung für Bayonetta 3 gab es bereits Ende 2017, als es bei den The Game Awards mit einem extrem kurzen Pre-Rendered-Teaser angekündigt wurde, den du dir unten ansehen kannst.

Danach haben wir vier lange Jahre nichts gehört, bevor ein weiterer Trailer während einer Nintendo Direct auftauchte, der erstes Gameplay zeigte und bestätigte, dass Bayonetta 3 im Jahr 2022 erscheinen soll, obwohl wir nicht genau wissen, wann.

Wie beide Trailer deutlich gemacht haben, wird Bayonetta 3 nur für eine einzige Plattform erscheinen - die Nintendo Switch.

Obwohl das erste Spiel auf einigen Konsolen erhältlich war, erschien Bayonetta 2 nur auf der angeschlagenen Wii U, bevor es auf der Switch neu veröffentlicht wurde, und es sieht so aus, als ob PlatinumGames die Dinge wieder auf Nintendo beschränken möchte.

Es ist nicht gesagt, ob es später portiert werden könnte, aber wenn du Bayonetta 3 zum Start spielen willst, brauchst du eine Switch, um das zu tun.

Die Geschichte von Bayonetta ist in den beiden bisherigen Spielen ziemlich abgedreht: Zeitschleifen und Zeitreisen mischen sich mit verrückten paranormalen Dämonen und einem Krieg zwischen urzeitlichen Göttern und ihren irdischen Anbetern oder Gegnern.

Wenn du die letzten beiden Spiele noch nicht gespielt hast, kannst du dich mit Bayonetta 3 garantiert in die Welt der Dämonen und Kriegerinnen stürzen, die ihre halbseidenen Haare benutzen, um das Böse zu bekämpfen, ohne etwas darüber zu wissen.

Wenn sich das verrückt anhört, nun, Bayonetta ist mehr als nur ein bisschen verrückt und lehnt sich stark an seinen verrückten Tonfall an, um verschlungene, melodramatische Geschichten zu erzählen, bei denen die Geschichte gegenüber der Action eher zweitrangig ist.

Ein interessanter Leckerbissen ist, dass der zweite Trailer mit einer mysteriösen, schwertschwingenden Figur endet, die das Date wegschlitzt. Es handelt sich dabei um ein völlig neues Charakterdesign für die Serie - könnte das ein neuer Gegner sein, dem sich Bayonetta stellen muss?

Der zweite Trailer, den wir Ende 2021 zu Bayonetta 3 bekommen haben, ist ein längerer Blick, der uns einige Gameplay-Schnipsel zeigt, in die wir uns verbeißen können, und man sieht, dass es sich um eine nahtlose Weiterentwicklung des Kampfes handelt, der uns in den ersten beiden Spielen so gut gefallen hat.

Wieder einmal kannst du Fernangriffe mit Bayonettas Pistolen mit Nahangriffen durch Tritte und Schläge kombinieren und dich selbst stärken, um Haarangriffe zu entfesseln, die mehr Schaden anrichten, sowie Folterangriffe, die Feinde auf BDSM-mäßige Weise erledigen.

Diesmal sieht es so aus, als hätte Bayonetta sogar noch mehr Kontrolle über die Super-Entitäten, die sie manchmal herbeiruft, denn an einer Stelle taucht ein Kampf auf, der aussieht, als wäre man selbst ein Kaiju.

Die Grafik sieht ziemlich ähnlich aus wie bei Bayonetta 2, was keine große Überraschung ist, da dieses Spiel auch für die Switch erschienen ist, aber wir könnten eine etwas flüssigere Performance bekommen, da PlatinumGames einige Jahre Zeit hatte, die Macken der Hardware in den Griff zu bekommen.

Die großartige Witch-Time-Dynamik, mit der man bei einem gut getimten Ausweichmanöver kurzzeitig in Zeitlupe gehen kann, ist eindeutig wieder dabei, und der Umfang sieht sogar noch größer aus als je zuvor, was bei einem so bombastischen Franchise wirklich etwas bedeutet.

Schreiben von Max Freeman-Mills.