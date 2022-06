Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sich an das zu halten, was man kennt, kann manchmal ein zuverlässiger Weg zum Erfolg sein. Daher sollte es nicht überraschen, dass einer der Schöpfer von Dead Space mit einem weiteren langsamen und erschreckenden Weltraum-Horrorspiel zurück ist.

The Callisto Protocol sieht schaurig und blutig aus und kommt schon bald auf den Markt. Hier finden Sie alle wichtigen Details dazu.

Wir wissen, dass The Callisto Protocol am 2. Dezember 2022 erscheinen wird, gerade noch rechtzeitig, um den Spielern eine Portion Horror vor den Feiertagen zu bieten, wenn sie das wollen.

Nach dem, was wir auf dem Summer Games Fest gesehen haben, sieht das Spiel sehr gut aus, aber wie immer ist das Datum mit Vorsicht zu genießen - schließlich sind wir alle mittlerweile daran gewöhnt, dass Spiele verschoben werden.

Das ist ein ziemlich gut aussehendes Spiel, aber das bedeutet nicht, dass es nur für neuere Hardware geeignet ist - The Callisto Protocol ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bestätigt.

Das bedeutet, dass du das Spiel auf so ziemlich jeder modernen Konsole genießen kannst, abgesehen von der Nintendo Switch.

Wir raten jedoch dazu, dass die für PS5 und Xbox Series X/S geplanten Versionen zuverlässiger laufen und eine höhere visuelle Wiedergabetreue aufweisen.

Interessanterweise gab es bei The Callisto Protocol eine große Änderung im Hinblick auf die Story, bevor wir zu den Details kommen. Als es zum ersten Mal angekündigt wurde, wurde es als Teil eines erweiterten Universums von Publisher Krafton angekündigt, das mit dem Hauptfranchise PUBG verknüpft werden sollte.

Das war etwas, das immer ein wenig weit hergeholt war - ein Science-Fiction-Weltraum-Horrorspiel, das an einen modernen Battle-Royale-Shooter anknüpft? Auch das wurde zum Glück aufgegeben - im Mai 2022 wurde bestätigt, dass das Spiel nun in einer eigenen Welt mit eigenständiger Geschichte spielt.

FYI @CallistoTheGame ist eine eigene Geschichte und Welt. Es findet nicht mehr im PUBG-Universum statt. Es war ursprünglich Teil der PUBG-Zeitlinie, ist aber zu einer eigenen Welt gewachsen. PUBG ist großartig, & wir werden immer noch kleine Überraschungen für Fans haben, aber TCP ist eine eigene Welt, eine eigene Geschichte und ein eigenes Universum - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 26, 2022

In dieser Geschichte übernehmen wir die Rolle von Jacob Lee, der auf Callisto, einem der Jupitermonde, in einem Gefängnis namens Black Iron gefangen gehalten wird. Außerhalb seiner Zelle geht es jedoch drunter und drüber, da eine mysteriöse Krankheit oder Infektion sowohl die Gefangenen als auch das Gefängnispersonal heimsucht.

Du wirst bald ausbrechen und hast ein Hauptziel - überlebe, was auch immer für höllische Dinge passieren, und entkomme Callisto, wenn du kannst.

Hier wird es interessant - Glen Schofield, den Sie oben bei der Besprechung der Geschichte des Spiels sehen, ist einer der Schöpfer von Dead Space, und die Ähnlichkeiten zwischen The Callisto Protocol und diesem Blockbuster-Franchise sind unübersehbar.

Auch hier spielen Sie einen sich langsam bewegenden Mann, dessen Gesundheitsanzeige auf dem Rücken seines Körpers zu sehen ist, und verwenden eine Auswahl an Projektilwaffen, deren Munitionsvorrat auf den Rücken projiziert wird, anstatt auf einem aufdringlichen HUD zu erscheinen.

Außerdem handelt es sich um ein atmosphärisches Horrorspiel im Weltraum mit außerirdischen Feinden, die mutiert sind und menschliche Körper auf grausame Weise in Horror-Monstrositäten umgestaltet haben, und mit Todesanimationen für den Fall, dass man einen Fehler begeht, der einen für immer entstellen könnte.

Die Dinge erinnern also stark an Dead Space, aber das muss nichts Schlechtes sein, und da auch ein Remake von Dead Space selbst in Planung ist, sieht es für Sci-Fi-Horror-Fans gut aus.

Schofield hat gesagt, dass die Munition immer knapp sein wird, in echter Survival-Horror-Manier, so dass Sie die Umgebung nutzen müssen, um Ihnen zu helfen, und wir haben Momente gesehen, in denen drehende Ventilatoren und Lüftungsschächte dem Spieler geholfen haben, Feinde loszuwerden (oder selbst ausgeweidet zu werden).

Es gab auch Einblicke in ein technisches Upgrade namens Grip, mit dem Jacob schwere Objekte, einschließlich Feinde, greifen kann, um sie zu bewegen - das eröffnet eine Menge Möglichkeiten und sieht wirklich cool aus, wenn man es benutzt.

Es sieht nach einem unheimlichen Spaß aus, aber der Schwerpunkt liegt auch eindeutig auf dem Horror, also erwarten Sie eine Menge an Spannung und Jump Scares, wenn Sie am wenigsten darauf vorbereitet sind. Du würdest es nicht anders haben wollen!

