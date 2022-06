Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hollow Knight ist eines der beeindruckendsten Independent-Spiele, die wir je gespielt haben - selbst Jahre nach seiner Veröffentlichung hat es immer noch eine Aura, an der wir alle anderen Metroidvania-Platformer messen.

Wir wissen schon seit Jahren, dass Team Cherry an einem Nachfolgespiel arbeitet, Hollow Knight: Silksong, aber darüber hinaus gibt es nur sehr wenige Informationen. Hier sind alle wichtigen Details für dich.

Hollow Knight: Silksong wurde 2019 während einer Nintendo Direct mit großem Tamtam angekündigt, und der erste Trailer ist bemerkenswert ausführlich für ein Spiel, um das es danach drei Jahre lang ziemlich still war.

Er zeigt zahlreiche Gameplay-Clips, endet aber nicht mit der Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums. Jahre später, im Juni 2022, sahen wir das Spiel während der Xbox-Sommerpräsentation wieder, die versprach, dass sie Spiele zeigen würde, die in den nächsten 12 Monaten erscheinen.

Das bedeutet, dass unser letzter Eindruck ist, dass Silksong im Juni 2023 erscheinen sollte - aber darauf würden wir nicht wetten, denn das Spiel hat uns schon einmal im Stich gelassen.

Dank der verschiedenen Ankündigungen können wir uns eine ziemlich klare Vorstellung davon machen, wo ihr Silksong spielen könnt. Wir wissen, dass es am Tag der Veröffentlichung auf der Xbox Series X/S erscheinen wird und ohne zusätzliche Kosten im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Das Spiel wurde zuerst für Nintendo Switch angekündigt, also kann man sicher sein, dass es auch für diese Konsole erscheinen wird, während eine Steam-Seite darauf hinweist, dass es auch für den PC erscheinen wird.

Die einzige Lücke gibt es in Bezug auf die PS4 und PS5 - es wurde leider noch nicht erwähnt, dass es für Sonys Konsolen erscheinen wird.

Aus den bisher veröffentlichten Trailern lässt sich unschwer erkennen, dass Silksong in Sachen Gameplay dort weitermacht, wo Hollow Knight aufgehört hat: Du steuerst einen neuen Charakter, der sich aber genauso flüssig bewegt und flink kämpft.

Hornet ist viel größer als Hollow Knight, aber auch ihr Moveset ist völlig neu für uns, und es sieht so aus, als ob es eine Menge Beweglichkeit eingebaut hat, von Griffen und Sprüngen bis hin zu speziellen Moves, mit denen sie sich an Fäden, die von ihrer Nadelwaffe manipuliert werden, fortbewegt.

Es überrascht uns nicht, dass Team Cherry bereits 2019 Gameplay-Segmente fertigstellen konnte, denn Hornet war bereits ein Charakter im ersten Spiel, so dass sie bei der Entwicklung von Silksong schon einiges an ihrem Design ausgefeilt hatten.

Der erste Trailer verrät aber auch, dass es mindestens 150 neue Feinde zu bekämpfen und dank einer völlig neuen Welt viele neue Sehenswürdigkeiten zu sehen geben wird. Wir hoffen, dass das Spiel dank seines Souls-ähnlichen Erfahrungssystems das Gefühl von Mysterium und Spannung zurückgewinnen kann, das Hollow Knight auszeichnete, bei dem man viel Erfahrung verpassen kann, wenn man zur falschen Zeit stirbt.

Man kann auch davon ausgehen, dass es in Silksong wie in Hollow Knight ein umfangreiches Post-Game für besonders engagierte Spieler geben wird. Wenn du ein so präzises Jump'n'Run willst, dass es fast schon lächerlich ist, und einen Kampf, der so unbarmherzig ist, dass du dir die Haare raufen wirst, dann wird dir Silksong sicher beides bieten, sobald du die Hauptgeschichte abgeschlossen hast.

Wir haben Hornet im Laufe von Hollow Knight kennengelernt, zunächst als Gegnerin, bevor wir sie davon überzeugen konnten, uns zu helfen (je nachdem, in welcher Reihenfolge ihr die Dinge erledigt habt), und das wahre Ende von Hollow Knight sieht sie ohne den Ritter.

Für diejenigen, die nicht wissen, wie das Spiel endet (oder die ein weniger schwer zu erreichendes Ende bekommen haben, was nur fair ist), wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das bedeutet, dass wir nicht viel darüber wissen, was Hornet vorhat.

Das Spiel könnte ein Prequel sein, oder Hornet könnte sich in neue Gefilde begeben, aber so oder so wissen wir, dass wir uns in einer neuen Umgebung befinden, mit neuen Bossen und daher vermutlich einem neuen "großen Bösen", der die Radiance ersetzt, die letztlich die Ursache für das Unbehagen in Hollow Knight war.

Schreiben von Max Freeman-Mills.