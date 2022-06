Aliens Dark Descent ist ein Top-Down-Shooter, der nächstes Jahr erscheint

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Focus Entertainment hat ein neues Spiel angekündigt, in dem es um die lästigen Film-Xenomorphen geht, die so gerne Gesichter abknabbern.

Aliens: Dark Descent ist ein Top-Down-Shooter für Einzelspieler, der 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Das Spiel bietet truppenbasierte taktische Kämpfe in Echtzeit und könnte daher genauso spaßig und rasant werden wie James Camerons Alien-Fortsetzung.

Das Spiel wird von dem Studio entwickelt, das hinter Battlefleet Gothic: Armada 2, Tindalos Interactive, entwickelt: "Das gesamte Team von Tindalos hat sich dem Ziel verschrieben, ein Spielerlebnis zu liefern, das dem Geist der Alien-Franchise treu bleibt und diesem kultigen Universum eigene, noch nie dagewesene Elemente hinzufügt", so der CEO Romain Clavier ( VGC berichtete).

"Das Gameplay, das wir entwickelt haben, ist einzigartig, inspiriert von unseren Lieblings-Taktik- und CRPG-Spielen und verpackt in nervenaufreibende Echtzeit-Action.

"Es war eine ziemliche Herausforderung, den Schrecken der tödlichsten Spezies, die der Menschheit bekannt ist, aus dem Film in unser Spiel zu übertragen, aber ich bin zuversichtlich, dass die meisten von euch am Ende in einer ausgepowerten Verfassung sein werden - wie Hicks selbst sagen würde."

Aliens: Dark Descent wurde während der Summer Game Fest Kickoff-Show angekündigt, zusammen mit dem Teaser-Trailer, den ihr unten sehen könnt.

Schreiben von Rik Henderson.