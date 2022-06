Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die weltgrößte Videospielmesse wird nächstes Jahr zurückkehren, wie jetzt bestätigt wurde.

DieE3 2023 wird die erste Präsenzveranstaltung seit 2019 sein, aber auch einige der Lektionen, die während der Pandemie gelernt wurden, einbeziehen und auch eine größere digitale Präsenz haben.

Der Leiter des Veranstalters, Stan Pierre-Louis von der ESA, erklärte gegenüber der Washington Post, dass die E3 2023 trotz der Gerüchte, dass die großen Spielehersteller lieber ihre eigenen Veranstaltungen ausrichten würden, weiter stattfinden wird.

"Ich denke, das Großartige an all diesen Experimenten ist, dass Unternehmen aller Größenordnungen versuchen, herauszufinden, was am besten funktioniert, um die Produkte und Inhalte, die sie mit den Verbrauchern teilen wollen, zu fördern", sagte er.

"Und ich glaube, dass es einen Platz für eine physische Ausstellung gibt. Ich denke, es ist wichtig, eine digitale Reichweite zu haben. Ich glaube, dass die Kombination dieser beiden Elemente ein entscheidendes Element dessen ist, was die E3 unserer Meinung nach bieten kann."

Einige Kritiker behaupteten, dass die E3 2022, die diese Woche begonnen hätte, wenn sie nicht abgesagt worden wäre, teilweise wegen mangelnden Interesses auf Eis gelegt wurde. Pierre-Louis behauptete das Gegenteil und meinte, dass es ausschließlich an der Pandemie lag: "Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Covid in den letzten drei Jahren ein treibender Faktor für jeden war, der physische Veranstaltungen durchführt."

Die E3 findet dieses Jahr zwar nicht statt, aber ihr rein virtuelles Pendant, das Summer Game Fest, ist bereits in vollem Gange.

Letzte Woche wurde ein neuer PlayStation State of Play ausgestrahlt, und in den kommenden Wochen sind weitere Veranstaltungen geplant, darunter die große Xbox- und Bethesda Games Showcase-Veranstaltung am Sonntag, dem 12. Juni 2022.

Schreiben von Rik Henderson.