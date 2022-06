Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nicht zum ersten Mal kehren wir zu Resident Evil 4 zurück - Capcom bestätigte während der State of Play-Präsentation im Juni 2022, dass eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten für Next-Gen-Konsolen und PC neu aufgelegt wird.

Das Spiel wird laut Capcom auf den Stand von 2023 gebracht und sollte daher absolut großartig aussehen, wenn man bedenkt, wie beeindruckend Village im letzten Jahr aussah. Hier sind alle wichtigen Fakten für dich.

Der Trailer zu Resident Evil 4 erschien während eines PlayStation State of Play-Events Anfang Juni 2022 und war eine der seltenen Enthüllungen, die mit einem konkreten Datum enden.

Dank dieses Trailers wissen wir, dass das Spiel am 24. März 2023 erscheinen wird - du musst dich also noch ein wenig gedulden, bis du wieder in Leons Schuhe schlüpfen kannst.

Obwohl das Spiel im Rahmen eines PlayStation-Events vorgestellt wurde, wird es nicht exklusiv für Sonys Plattform erscheinen - Resident Evil 4 wird für PlayStation 5, aber auch für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Außerdem wird es Unterstützung für PSVR 2, Sonys Virtual-Reality-Headset der nächsten Generation, bieten.

Das bedeutet, dass das Spiel die Last-Gen-Konsolen überspringt - ein wichtiger Schritt. Allerdings werden die PS5 und die Xbox Series X/S zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon mehr als zwei Jahre auf dem Markt sein. Wir befinden uns also genau in der Phase, in der die älteren Konsolen zugunsten einer besseren Leistung übersprungen werden.

Wir werden die Dinge vage halten, für den Fall, dass du das ursprüngliche Resident Evil 4 noch nie gespielt hast, egal auf welcher der vielen, vielen Plattformen, auf denen es seit seinem Erscheinen neu aufgelegt wurde.

Im Spiel begibt sich Leon Kennedy, der Star aus Resident Evil 2, auf eine gefährliche Mission, um die Tochter des amerikanischen Präsidenten zu retten. Sie wurde von einer Sekte entführt, die im ländlichen Spanien ansässig ist, was die Serie ein wenig in die Wildnis führt.

Dort hat eine mysteriöse Seuche die Gemeinschaft zerfressen und sie wütend und gewalttätig gemacht, so dass Leon einen Spießrutenlauf aus Hinterhalten und Fallen zu bewältigen hat.

Währenddessen spielen sich im Hintergrund die typischen Resident Evil-Geschichten ab, in die unter anderem Albert Wesker und Ada Wong verwickelt sind. Alles zusammen ergibt eine der pulpigeren Geschichten von Resident Evil, obwohl der Tonfall manchmal recht realistisch ist.

Natürlich wissen wir nicht, inwieweit Capcom die Geschichte und das Drehbuch verändern wird - bei den Remakes von Resident Evil 2 und 3 wurden ja einige Aktualisierungen vorgenommen und bestimmte Abschnitte aus Gründen des Tempos verlängert, anstatt die Dinge genau so zu belassen, wie man sie in Erinnerung hat.

Das bedeutet, dass eine der bekanntesten Spielkampagnen durchaus einige Überraschungen in petto haben könnte, wenn Resident Evil 4 schließlich veröffentlicht wird.

Resident Evil 4 war bei seiner Veröffentlichung ein großer Schritt in Richtung actionreiches Gameplay für die Serie, und wir können uns vorstellen, dass dies auch bei der Neuauflage der Fall sein wird, bei der Leon mit begrenzter Munition große Mengen von Gegnern abknallt.

Aus dem Enthüllungstrailer kann man bereits erkennen, dass die Grafik einen enormen Sprung nach vorne macht. Ein Nebeneffekt davon wird eine weitaus realistischere Beleuchtung sein, die dazu führen könnte, dass eine Vielzahl von Schauplätzen viel gruseliger und atmosphärischer aussehen, von Schlossinterieurs bis zu heruntergekommenen Häusern.

Wir können einen Blick auf wiederkehrende Charaktere erhaschen, die Leon auf seinem Weg helfen werden, und das Spiel lässt ihn auch Ashley (das Entführungsziel) über einen großen Teil seiner Länge eskortieren.

Schreiben von Max Freeman-Mills.