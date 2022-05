Tipps von Profispielern für ein optimales Spiel

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Spiele sind ein großes Geschäft. Schätzungen zufolge werden mobile Spiele allein im Jahr 2021 etwa 93,2 Milliarden Dollar (73,7 Milliarden Pfund) wert sein, Konsolenspiele 50,4 Milliarden Dollar, während PC-Spiele im letzten Jahr etwa 36,7 Milliarden Dollar eingebracht haben sollen.

Das macht 180,3 Milliarden Dollar allein im Jahr 2021. Und die Tendenz ist steigend. Es handelt sich nicht mehr um eine Nischenbeschäftigung, die von Teenagern in ihren Schlafzimmern ausgeübt wird - egal, was einige glauben machen wollen. Es handelt sich um die profitabelste Unterhaltungsbranche überhaupt, und ihre Ranken erreichen so gut wie jeden. Selbst diejenigen, die behaupten, sich nicht für Spiele zu interessieren, spielen vielleicht ein bisschen Candy Crush auf ihrem Smartphone oder Wordle auf ihrem Arbeitscomputer.

Außerdem befinden wir uns jetzt in einem Zeitalter, in dem die Fähigkeiten von Spielern nicht mehr auf eine Highscore-Tabelle an einem Spielautomaten in einem Kebab-Laden beschränkt sind. Sie können sich nicht nur online mit Freunden und Feinden in Multiplayer-Scharmützeln messen, sondern haben auch die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf einer professionellen Bühne in der Welt des eSports einzusetzen.

Profi-Teams für Spiele wie CS:GO, Valorant und Fortnite werden nach Jahren des Wachstums des Sports allmählich zu bekannten Namen, während Profi-Fußballmannschaften sogar ihre eigenen eSports-Teams gegründet haben, um sich mit den Besten bei FIFA zu messen. Auch auf den Profi-Ebenen lässt sich viel Geld verdienen.

Doch mit den steigenden Einsätzen steigt auch der Druck. Und genau da kommen Leute wie Edgar Chekera ins Spiel. Als Leiter der Leistungsabteilung von Guild Esports kümmert er sich um das psychologische Wohlergehen der Profispieler und trainiert sie, um mit dem Stress des Wettkampfspiels fertig zu werden.

Wir haben mit ihm für den Pocket-lint-Podcast gesprochen und er war so freundlich, uns ein paar Tipps zu geben, was ein Spieler außerhalb des Trainings am Spiel selbst tun kann, um seine Erfolgschancen zu verbessern - sei es professionell oder einfach zu Hause beim Spielen an einer Konsole. Hoffentlich helfen diese Tipps auch Ihnen, wenn Sie Ihr Spiel ernst nehmen.

"Burnout ist ein wirklich großes Problem im eSport, weil man stundenlang spielen kann", sagte Chekera uns. "Deshalb ist es wichtig, Strategien zur Selbstfürsorge einzuführen.

"Die Leute müssen verstehen, was sie außerhalb des Spiels gerne tun. Das wird normalerweise auch in traditionellen Sportarten gemacht, z. B. wenn man jemandem klarmacht, dass man nicht nur ein Leistungsträger ist, sondern dass es auch Dinge außerhalb der Leistung gibt, die man gut kann und die einem Spaß machen.

"Ich versuche auch, den Spielern zu helfen, [Fragen wie] 'Wer bist du?', 'Was ist dir wichtig?', 'Was ist dir wichtig? Das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das kann Kunst sein, das kann ganz kreativ sein."

Obwohl eSports das Stigma anhaftet, ungesund zu sein, ist das Gegenteil der Fall, wenn man sein Bestes geben will.

"Ich sage den Spielern, dass sie sich fragen sollen, wie viel Schlaf sie brauchen, und dass sie auf ihre Ernährung achten sollen", erklärt er. "Die Ernährung ist sehr wichtig. Wenn man sich schlecht ernährt, fühlt man sich schnell ausgebrannt, und die mentalen Ressourcen sind schnell aufgebraucht.

"Es ist auch wichtig, Krafttraining zu betreiben, und sei es nur, ein bisschen herumzulaufen und die Lungen in Schwung zu bringen."

"Ich denke, dass jeder, der sich in eine Umgebung mit hohem Druck begibt, lernen muss, sich seiner selbst bewusst zu sein", fügt Chekera hinzu. "Ich lege großen Wert auf den Einsatz von Reflexionsübungen.

"Eine strukturierte Reflexionspraxis könnte aus einfachen Fragen und einem Schritt bestehen: "Was ist heute gut gelaufen?", "Was ist nicht so gut gelaufen?", und dann einen Aktionsplan erstellen.

"Ich glaube, der letzte Teil ist normalerweise der schwierigste für die Leute, weil es eine Fähigkeit ist. Wir sind daran gewöhnt, dass man uns sagt, was wir zu tun haben, und dass wir es einfach so tun. Aber durch die Reflexion hat man die Zügel ein bisschen mehr in der Hand und denkt sich: "Okay, daran muss ich möglicherweise arbeiten. Und genau das sind die Strategien, die ich anwenden kann".

"Ich denke, der letzte Tipp ist, etwas achtsamer zu sein, im Moment präsent zu sein. Niemand zwingt Sie dazu, sondern Sie tun es, weil Sie es genießen.

"Genieße den Moment, in dem du dich befindest, denn obwohl es eine Drucksituation ist, ist es auch ein Privileg. Versuchen Sie einfach, es so gut wie möglich zu genießen."

Das gesamte Gespräch mit Edgar Chekera von Guild Esports könnt ihr euch in Folge 156 des Pocket-lint Podcasts anhören, die jetzt verfügbar ist.

Schreiben von Rik Henderson.