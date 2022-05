Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Witcher-Saga ist zu einem kulturübergreifenden Phänomen geworden. Die Netflix-Fernsehadaption der Quellenbücher hat das Interesse an der Spieleserie von CD Projekt Red über Geralt von Rivia nur noch verstärkt.

The Witcher 3: Wild Hunt erschien 2015 und ist, abgesehen von einigen hervorragenden Erweiterungen, das letzte vollständige Spiel der The Witcher-Reihe, aber wir wissen jetzt, dass ein weiteres kommen wird. Hier erfährst du alle wichtigen Details.

CD Projekt Red kündigte an, dass das nächste The Witcher-Spiel im März 2022 in Arbeit ist und bestätigte damit die Gerüchte, dass das Unternehmen nach seinem ausführlichen Ausflug in die Science-Fiction-Welt in Form von Cyberpunk 2077 tatsächlich in die dunkle Fantasy-Welt zurückkehren wird.

Diese Ankündigung ist jedoch eindeutig eine sehr frühe - aus der Sprache geht klar hervor, dass sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und der Entwickler die Leute einfach nur wissen lassen wollte, worauf er sich einlässt, anstatt wirklich konkrete Details zu nennen.

Die Ankündigung enthält jedoch einige wichtige Details, darunter die Tatsache, dass das Spiel auf der Unreal Engine 5 von Epic basieren wird und nicht auf der eigenen Engine von CD Projekt, wie die meisten seiner Spiele in der Vergangenheit. Dies ist eine große Veränderung, könnte aber eine kluge Reaktion auf die großen technischen Probleme sein, die Cyberpunk bei seiner Veröffentlichung plagten.

Es gibt jedoch keinen Zeitplan für ein Veröffentlichungsdatum oder gar ein Zeitfenster - das Spiel ist noch weit davon entfernt, obwohl es laut den Entwicklern die Konzeptphase abgeschlossen hat und im Mai 2022 in die Vorproduktion geht.

Q1 2022 - Finanz-Update von Piotr Nielubowicz, CFO von CD PROJEKThttps://t.co/dKIChe4Wbo- CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 26. Mai 2022

Das bedeutet, dass wir realistischerweise noch mindestens zwei oder drei Jahre von einem Veröffentlichungsfenster entfernt sind, also rechnen Sie nicht damit, The Witcher 4 vor Ende 2024 zu spielen.

Natürlich nennen wir das Spiel derzeit "The Witcher 4", da es sich um das vierte Hauptspiel der Reihe handelt, aber wir wissen nicht, wie das Spiel tatsächlich heißen wird. Nach dem ersten Spiel hatte jeder Witcher-Titel einen Untertitel (Assassin of Kings bzw. The Wild Hunt), also könnte uns ein nummerierter Eintrag mit einem neuen Untertitel bevorstehen.

Die besten Amazon US Prime Day 2021 Angebote: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 30 Kann 2022

Die Ankündigungen lassen aber auch die Möglichkeit offen, dass es sich nicht um eine vollständige Fortsetzung handelt, sondern eher um eine spirituelle Fortsetzung mit neuen Charakteren und vielleicht neuen Schauplätzen. Es ist alles in der Schwebe, aber im Moment haben wir keine Ahnung, wie das Spiel heißen wird.

Im Einklang mit den Spekulationen über den Titel des Spiels könnte auch die Geschichte in unzählige Richtungen gehen. Zwar haben die Spiele im Grunde schon einen Großteil von Geralts und Ciris schicksalhafter Reise abgedeckt, vor allem in The Witcher 3, aber es gibt noch jede Menge Material aus den Büchern, das verwendet werden könnte.

Zum einen ist Geralt ein langlebiger Kerl, so dass sich leicht Geschichten in Form von Rückblenden mit einer jüngeren Perspektive einbauen ließen, während Ciris Abenteuer in verschiedenen Realitäten ebenfalls viele Möglichkeiten bieten.

Das Teaser-Bild zeigt allerdings eine andere Art von Witcher-Medaillon, entweder eine Katze oder eine Art Luchs. Es gibt also viele Hinweise darauf, dass wir einen völlig neuen Protagonisten aus einer anderen, bisher unbekannten Witcher-Schule treffen könnten.

Das wäre faszinierend, und die Menge an Schnee auf dem Teaser-Bild deutet darauf hin, dass wir uns auf eine winterliche Zeit einstellen können, wenn das Spiel schließlich erscheint.

Es gibt einige Elemente des kommenden Spiels, auf die wir uns ziemlich sicher verlassen können - wir gehen davon aus, dass der Hack-and-Slash-RPG-Kampf zurückkehren wird, hoffentlich mit einem noch flüssigeren und reaktionsschnelleren Kampfsystem.

Wenn Sie als Hexer spielen, können Sie sich mit magischen Zeichen wieder an Gegnern vorbeimogeln, und wir hoffen, dass das Spiel wieder ein Open-World-Titel wird. Der Wechsel zu einer vollständig offenen Welt war für The Witcher 3 schließlich eine Offenbarung.

Grafisch läuft das Spiel fast garantiert nur auf Current-Gen-Hardware, also PS5, Xbox Series X/S und PC, so dass wir uns auf ein visuell atemberaubendes Spiel freuen können. Wenn die Leistung von Cyberpunk nach der Veröffentlichung der Next-Gen-Version ein Anhaltspunkt ist, könnte das Spiel wirklich umwerfend aussehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.