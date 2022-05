Ted Lasso könnte ein spielbarer Charakter in MultiVersus sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Antwort von Warner Bros. auf Super Smash Bros., MultiVersus, hat bereits eine eklektische Mischung von Charakteren im Roster, aber es klingt, als wären noch mehr auf dem Weg.

Der Reddit-Benutzer, der das Spiel ursprünglich geleakt hat, u/hugeleakeractually, hat angedeutet, dass es noch eine Handvoll überraschender Ergänzungen geben wird.

Die überraschendste davon dürfte Ted Lasso sein, die titelgebende Figur aus einer unserer Lieblingssendungen auf Apple TV.

Weitere ungewöhnliche Neuzugänge sind der NBA-Basketballspieler Lebron James, The Hound und Daenerys aus Game of Thrones sowie Godzilla aus, nun ja, Godzilla.

In dem Beitrag heißt es, dass die Datenauswertung zwar darauf hindeutet, dass diese Charaktere größtenteils fertig sind, es aber unwahrscheinlich ist, dass sie vom ersten Tag an im Spiel enthalten sein werden.

Der Informant sagt: "Es ist sowieso schwer, den Start zu definieren, die meisten im Team denken nicht in diesem Sinne über das Spiel nach. Es war immer als Live-Service-Titel gedacht. Nach einigen Definitionen war dieser Alpha-Test der Start."

In dem Reddit-Post wird auch erwähnt, dass Mad Max und Harry Potter, deren Einbeziehung zuvor durchgesickert war, auf Eis gelegt wurden, möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem geistigen Eigentum.

Der Tippgeber deutet auch an, dass er noch mehr Informationen hat, also halten wir die Ohren offen für das, was als nächstes kommt.

MultiVersus wird kostenlos spielbar sein und die offene Beta wird ab Juli 2022 für PC, Playstation und Xbox veröffentlicht.

Schreiben von Luke Baker.