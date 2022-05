Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie an einen Gaming-PC denken, vor allem, wenn es sich um einen vorgefertigten PC handelt, stellen Sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit einen riesigen Computerturm vor, der sowohl auf als auch unter dem Schreibtisch viel Platz beansprucht.

Diese Art von Computern ist zwar wegen ihres einfachen Layouts beliebt und kann eine Menge Komponenten beherbergen, aber sie ist nicht die einzige Möglichkeit. Nur wenige PCs demonstrieren dies so perfekt wie der One i300 von Corsair, ein Gaming-PC, der den Platzbedarf für hochwertige Grafiklösungen neu definiert. Hier erfahren Sie, warum Sie sich lieber dieses vorgefertigte Meisterwerk zulegen sollten, als Ihren eigenen Computer zu bauen.

Die Hauptschlagzeile über den One i300 ist ziemlich offensichtlich - er ist bemerkenswert klein, immer noch ein Tower in Bezug auf die Ausrichtung, aber einer, der drastisch weniger Platz über oder unter Ihrem Schreibtisch einnimmt, so dass Sie Ihre Einrichtung oder sich selbst ohne Kompromisse frei bewegen können.

Damit fällt er in die gleiche Kategorie wie eine Heimkonsole wie die Xbox Series X und nicht in die eines vollwertigen Gaming-PCs, was jedes Mal bemerkenswert bleibt, wenn man einen solchen sieht. Es sollte einfach nicht in der Lage sein, diese Spezifikationen unterzubringen, die es schafft! Das Wichtigste ist jedoch, dass er komplett zusammengebaut geliefert wird. Der Bau eines eigenen kompakten PCs kann eine enorme Herausforderung sein, daher ist es gut, sich auf die Experten von Corsair zu verlassen, die das für Sie erledigen.

Die Größe ist eine Sache, aber wir finden auch, dass das One i300 wirklich großartig aussieht - es verfügt über eine willkommene RGB-Beleuchtung an der Außenseite, die Sie mit der branchenführenden iCue-Software von Corsair so anpassen können, dass sie so laut oder so dezent ist, wie Sie es wünschen - ganz nach Ihrem Geschmack.

Die matte Oberfläche sorgt dafür, dass es sich leicht in den Hintergrund einfügt, während das Design dafür sorgt, dass die Komponenten auch auf kleinerem Raum ihre beste Leistung erbringen können - etwas, das viele PC-Bauer bei ihren eigenen Heimkonstruktionen nur schwer erreichen würden.

Natürlich gibt es auch außerhalb des One i300 kompakte PCs - das wirklich Beeindruckende sind die Spezifikationen, die dieser Formfaktor mit sich bringt. Sie erhalten eine flüssigkeitsgekühlte Nvidia RTX 3080 Ti, die Art von Grafikkarte, von der die meisten PC-Bauer schwärmen, perfekt ausgerichtet im Inneren. Das bedeutet, dass Sie in den Genuss der neuesten Grafikleistung kommen, einschließlich des so wichtigen Fotorealismus der Raytrace-Beleuchtung.

Der Prozessor ist ein Intel Core i9-12900K, der ebenfalls ein absolutes Biest ist, und mit einer NVMe-SSD für die Datenspeicherung werden Ladezeiten minimiert und du wirst so viel Zeit wie möglich mit dem eigentlichen Spielen verbringen, anstatt darauf zu warten, dass sich Fortschrittsbalken füllen und Levels geladen werden.

Bei einem Mini-ITX-Gehäuse wie diesem könnte man sich Sorgen machen, dass die Thermik ein Problem sein könnte, aber Corsair hat hervorragende Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass das One i300 diese Probleme nicht nur vermeidet, sondern auch extrem gut mit der Luftzufuhr zurechtkommt. Das Gehäuse verfügt über intelligente Lüftungsöffnungen, die kalte Luft durch die Komponenten saugen, während die Anzahl der Lüfter im Gehäuse wirklich beeindruckend ist.

Diese Art von Liebe zum Detail kann schwer zu bewerkstelligen sein, wenn du den PC selbst baust, vor allem in einem so kompakten Gehäuse, und wir denken, dass alles zusammen den Corsair One i300 zu einer ziemlich atemberaubenden Option macht, wenn du einen kompakteren Gaming-PC willst. Im Corsair-Webshop kannst du noch mehr über ihn erfahren und ihn selbst bestellen.