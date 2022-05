Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein gutes kabelgebundenes Headset hat zwar immer noch seine Berechtigung, aber der Freiheit, die ein kabelloses Headset bietet, kann man nur schwer widerstehen. Kombinieren Sie das mit einem Frequenzgang in Gaming-Qualität, um Latenzzeiten zu reduzieren, und weniger Kabeln in Ihrem Setup, und es ist leicht zu sehen, warum kabellose Headsets bei Gamern so beliebt sind. Zum Glück hat HyperX eine große Auswahl an Top-Optionen, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Sie Ihr nächstes Headset kabellos nutzen möchten.

Das Markenzeichen der Geräte ist die Qualität, aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie ein bestimmtes Budget haben, das Sie bei der Suche nach Ihrem nächsten Gaming-Headset einhalten müssen. Es gibt erstaunliche Optionen für eine breite Palette von Budgets, die alle für ihren Preis ausgezeichnet sind. Lesen Sie weiter, um mehr über einige der beeindruckendsten Angebote zu erfahren.

Der jüngste Spross ist das Cloud Alpha Wireless, das HyperX auf der CES 2022 vorstellte und das sich an die Spitze seines Sortiments hervorragender Headsets setzt. In seinem Design verstecken sich zahlreiche Fortschritte, darunter ein Zweikammersystem für die Treiber, das für einen präziseren Klang sorgt, und die Integration von DTS-Audio.

Es ist das erste kabellose Gaming-Headset mit einer Akkulaufzeit von bis zu 300 Stunden - eine Zahl, die so groß ist, dass wir uns vorstellen können, wie es sich anfühlt, das Headset aufzuladen, bevor wir es wieder einschalten müssen. Neben diesen unverschämten Vorteilen erhältst du auch den für HyperX typischen Tragekomfort - ein wahrer Luxus für jeden, der sich ein neues Gaming-Headset zulegen möchte.

Die unverwechselbaren roten Arme kennzeichnen wieder das kultigste Headset von HyperX, das hervorragende Cloud II Wireless, das die hervorragende Vorlage des Original-Headsets aufgreift und es in einigen subtilen Punkten verbessert. Die 53-mm-Treiber gehören zu den besten in der Branche und wurden sorgfältig abgestimmt, um Ihnen einen perfekt ausgewogenen, delikaten Klang zu bieten, der dennoch eine große Wucht hat.

Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ist zudem sehr nützlich für Party-Chats und Aufnahmen. Es funktioniert genauso gut mit dem PC oder der PlayStation und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden müssen Sie es auch nicht jede Nacht aufladen.

Normalerweise würde man von einem zuverlässigen Headset zu diesem Preis keine kabellose Wiedergabe erwarten, aber HyperX hat das Unwahrscheinliche in Form eines wirklich erschwinglichen 7.1 Surround Sound-Headsets geschafft. Sie können es sowohl auf dem PC als auch auf der PS4/PS5 verwenden, obwohl der volle Surround-Sound am besten auf dem PC funktioniert.

Wie es sich für den Namen Cloud gehört, ist das Headset auch superleicht, was es zu einem Traum für lange Sessions macht - wir haben unzählige Headsets getestet, und du wärst überrascht, wie viele nach ein oder zwei Stunden anfangen zu scheuern. Das Mikrofon kann weggedreht werden, wenn du es nicht brauchst, und die solide Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden lässt dich ewig weiterspielen.

Dieses leichte Headset ist eine weitere brillante Möglichkeit, ein kabelloses Spielerlebnis auf der PlayStation oder dem PC zu genießen, ohne das Budget sprengen zu müssen. Es sieht dem obigen Headset ziemlich ähnlich, verfügt aber über einige entscheidende Verbesserungen, darunter haltbarere Komponenten.

Die 40-mm-Treiber von HyperX sorgen für den gleichen exzellenten Sound, und mit den integrierten Audio-Bedienelementen lässt sich die Lautstärke ganz einfach anpassen, ohne dass man beim Pausieren des Spiels herumfummeln muss. Das hübsche, komplett weiße Design passt außerdem perfekt zur PlayStation 5.

Das Design des Cloud Core Wireless DTS ist etwas anders, aber es folgt der Vorlage der hochwertigeren Cloud-Headsets von HyperX, wie du weiter unten sehen wirst, und es ist ein Design, das einwandfrei funktioniert und einige der bequemsten und leichtesten Headsets auf dem Markt hervorbringt.

Dieses Modell ist mit innovativer DTS-Technologie ausgestattet, die für einen 3D-Sound sorgt, der Sie bei Ihren Bewegungen in den Spielen wirklich mitreißt. Dies ist gleichermaßen nützlich, wenn Sie sich einen Vorteil durch ortsabhängiges Audio im Mehrspielermodus verschaffen oder einfach nur in die Welt eines Einzelspieler-Meisterwerks eintauchen möchten.