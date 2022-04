Playdate Handheld wird endlich ausgeliefert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Manchmal hat man das Gefühl, dass die Spielewelt von nur drei großen Namen beherrscht wird, zumindest was die Konsolen angeht - Nintendo, PlayStation und Xbox. Das ist größtenteils wahr, aber kleinere Projekte wie Playdate zeigen, dass es immer noch Raum für ein wenig Improvisation gibt.

Die schrullige kleine Handheld-Konsole mit schwarz-weißem Bildschirm und einzigartigem Kurbelmechanismus als Teil des Steuerungssystems wurde vor ein paar Jahren angekündigt und sollte ursprünglich Ende 2021 an die Nutzer ausgeliefert werden.

Die Auslieferung verzögerte sich aufgrund von Problemen in der Lieferkette (ein bekanntes Problem auch für Sony und Microsoft), aber jetzt wird das Playdate endlich in Wellen an die Kunden ausgeliefert, wie es bei schwer zu beschaffenden Technologien wie dem Steam Deck üblich geworden ist.

Oh! Ein neues Playdate-Update-Video ist da!



Es fasst die großartigen Entwicklerprodukte zusammen, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben, wie Pulp und das Playdate SDK. Viel Spaß damit. https://t.co/LXkuR8Isnk



Das Update enthält eine besonders wichtige Information. Playdates der Gruppe 1 werden ab heute ausgeliefert...



...heute. pic.twitter.com/T58YihE6f3- Playdate (@playdate) April 18, 2022

Der leuchtend gelbe Handheld bietet etwas noch Einzigartigeres als der tragbare Gaming-PC von Valve, mit einer witzigen und ausgefallenen Auswahl an Spielen, und er hat sich als Hit bei Leuten erwiesen, die etwas Einzigartiges von ihrem Spiel erwarten.

Das hat allerdings einen Nachteil: Wenn Sie sich jetzt für ein Playdate entscheiden, werden Sie das Gerät erst im Jahr 2023 in den Händen halten, wenn es nach den Schätzungen des Herstellers geht.

Schreiben von Max Freeman-Mills.