Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - DieE3 2022 ist abgesagt worden.

Die Entertainment Software Association (ESA), die die E3 organisiert, teilte mit, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, und zwar "mit einem neu belebten Schaufenster, das neue und aufregende Videospiele und Innovationen der Branche feiert".

Die ESA hatte bereits angekündigt, dass die E3 im Jahr 2022 aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht persönlich stattfinden wird, aber jetzt bestätigt sie, dass es in diesem Jahr nicht einmal eine digitale E3-Showcase geben wird. "Stattdessen werden wir all unsere Energie und Ressourcen darauf verwenden, im nächsten Sommer ein neu belebtes physisches und digitales E3-Erlebnis zu bieten", erklärte die ESA in ihrem Statement. "Egal, ob man die Show auf der Ausstellungsfläche oder auf seinen Lieblingsgeräten genießt, der Showcase 2023 wird die Community, die Medien und die Industrie in einem völlig neuen Format und interaktiven Erlebnis wieder zusammenbringen."

Die E3 ist in der Regel eine dreitägige Spielemesse, auf der einige der weltweit größten Publisher und Konsolenhersteller die Titel vorstellen, die im Laufe des Jahres und darüber hinaus auf den Markt kommen. Sie gilt als eine der größten Spielemessen. Sie findet in der Regel im Juni persönlich im Los Angeles Convention Center statt. Sie fand erstmals 1995 dort statt und wurde bis 2020 jährlich abgehalten - dann wurde sie zum ersten Mal eingestellt. Im Jahr 2021 wurde sie komplett online abgehalten.

Pocket-lint hat die Messe mehrmals besucht und berichtet über die neuesten Spiele und aktuelle Neuigkeiten.

Was die E3 2023 betrifft, so wird sie voraussichtlich sowohl online als auch persönlich stattfinden.

Schreiben von Maggie Tillman.