Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - SteelSeries hat einen Bluetooth LE Game-Controller für Android und Chromebook auf den Markt gebracht, der bis zu 90 Stunden ununterbrochenes mobiles Spielen ermöglicht.

Der SteelSeries Stratus+ ist der neueste in seiner Reihe von kabellosen Controllern und kann auch mit Windows verwendet werden, wenn er über ein USB-Kabel verkabelt wird.

Dank einer abnehmbaren Handyhalterung ist er jedoch in erster Linie für mobiles Gaming unter Android und mit Chromebooks konzipiert.

Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer einzigen Ladung bis zu 90 Stunden durch, während eine Schnellladung nach nur 15 Minuten 12 Stunden Spielzeit ermöglicht.

Das Gerät verfügt über analoge ALPS-Daumensticks und Präzisions-Hall-Effekt-Auslöser mit Magnetsensoren für das richtige Spielgefühl".

Die Bluetooth LE-Konnektivität reduziert die Latenzzeit auf ein Minimum und der Controller gehört zu den von Nvidia empfohlenen Controllern für die Cloud-Gaming-Plattform GeForce Now. Der Controller wird wahrscheinlich ebenso gut mit konkurrierenden Diensten wie Xbox Cloud Gaming und Google Stadia funktionieren.

Der SteelSeries Stratus+ ist ab sofort zum Preis von 59,99 US-Dollar in den USA, 69,99 Euro in Mitteleuropa und 54,99 Euro in Großbritannien erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten sind ein USB-A-auf-USB-C-Kabel (zum Aufladen und zur kabelgebundenen Verbindung mit einem PC) und die schlanke Handyhalterung.

Schreiben von Rik Henderson.