The Witcher 4 soll mit der Unreal Engine 5 entwickelt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat einen neuen Teil der The Witcher-Spieleserie angekündigt.

Obwohl der Name noch nicht bestätigt wurde, wird The Witcher 4 mit der Unreal Engine 5 von Epic Games entwickelt werden.

Damit wechselt Epic Games von seiner eigenen REDengine-Technologie, die seit The Witcher 2 für die Spiele des Studios verwendet wird. Die letzte Iteration der Spiele-Engine hat die Entwicklung von Cyberpunk 2077 vorangetrieben, das bei seiner Konsolenveröffentlichung im Jahr 2020 mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte.

Durch den Wechsel zur Unreal Engine 5 wird CD Projekt Red in der Lage sein, einige der zusätzlichen Funktionen zu nutzen, die in The Matrix Awakens und anderen aktuellen Demos von Epic Games gezeigt wurden.

Das Unternehmen hat bisher keine weiteren Details zu The Witcher 4 bekannt gegeben.

"Für CD Projekt Red ist es von entscheidender Bedeutung, dass die technische Richtung unseres nächsten Spiels so früh wie möglich festgelegt wird, da wir in der Vergangenheit viele Ressourcen und Energie darauf verwendet haben, die REDengine mit jeder weiteren Veröffentlichung weiterzuentwickeln und anzupassen", so Paweł Zawodny, CTO des Studios.

"Diese Kooperation ist so aufregend, weil sie die Vorhersagbarkeit und Effizienz der Entwicklung erhöht und uns gleichzeitig Zugang zu den modernsten Tools für die Spieleentwicklung verschafft. Ich kann die großartigen Spiele, die wir mit der Unreal Engine 5 entwickeln werden, kaum erwarten."

REDengne wird weiterhin für die kommende Cyberpunk 2077-Erweiterung verwendet werden.

Schreiben von Rik Henderson.