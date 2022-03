Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Russland hat angeblich Pläne vorangetrieben, die Videospiel- und Softwarepiraterie effektiv zu legalisieren.

Es hat russischen Unternehmen mitgeteilt, dass sie nicht mehr für das geistige Eigentum westlicher Firmen, die die weitreichenden Sanktionen unterstützen, zahlen oder es respektieren müssen.

PlayStation, Xbox, Apple und Adobe gehören zu den vielen Unternehmen und Verlagen, die ihre Produkte nach dem unprovozierten und verheerenden Einmarsch Russlands in der Ukraine aus dem Verkauf genommen haben.

Um diesen Sanktionen entgegenzuwirken, soll die russische Regierung neue Gesetze eingeführt haben, die die Verwendung von "Innovationen aus unfreundlichen Ländern" erlauben, ohne den ursprünglichen Patentinhaber bezahlen zu müssen.

Wie City A.M. (unter Berufung auf die staatliche Zeitung Rossijskaja Gaseta) berichtet, hatte das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung den Medien mitgeteilt, dass diese Vorschläge in Erwägung gezogen würden: "Die Möglichkeit der Aufhebung von Beschränkungen für die Nutzung von geistigem Eigentum, das in bestimmten Waren enthalten ist, deren Lieferung nach Russland begrenzt ist, wird in Betracht gezogen", hieß es.

"Dies wird die Auswirkungen von Unterbrechungen in den Lieferketten sowie den Mangel an Waren und Dienstleistungen, der durch die neuen Sanktionen der westlichen Länder entstanden ist, auf dem Markt ausgleichen."

Der Finanzseite zufolge erwägen die Minister des Landes sogar, die Sperrung von Torrent-Websites aufzuheben, damit die russische Bevölkerung raubkopierte Hollywood-Blockbuster sehen kann.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Schreiben von Rik Henderson.