Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach Jahren des Wartens, riesigen Zeitabschnitten ohne jegliche Neuigkeiten über das Spiel und dann ein paar hektischen Monaten voller Gameplay-Enthüllungen und Netzwerktests ist Elden Ring endlich draußen und wurde mit der Art von kritischem Beifall begrüßt, den die meisten Entwickler haben nur träumen.

Wie alle anderen modernen Veröffentlichungen von FromSoftware ist auch Elden Ring hart . Es ist ein Spiel, das Ihnen oft Dinge nicht sagt, die später für die Spielmechanik ganz wesentlich zu sein scheinen, und obwohl es Ihre Hände mehr hält als einige in der Souls-Serie, brauchen Sie vielleicht trotzdem etwas Hilfe. Hier sind einige schnelle Tipps, die Ihnen den Einstieg in das Spiel erleichtern.

Die Art und Weise, wie Levelaufstieg und Erfahrung in Elden Ring funktionieren, bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit einen Charakter nach Ihren eigenen Vorgaben erstellen können, selbst wenn Sie am Ende feststellen, dass Ihre Startentscheidung Sie auf den falschen Fuß gebracht hat.

Das ist gut zu wissen, denn es bedeutet, dass Sie nicht zwanzig Minuten damit verbringen müssen, zu überlegen, was Sie auswählen sollen, wenn das Spiel beginnt – wählen Sie eines, das Spaß macht, und sehen Sie, wie Sie sich schlagen! Wenn Sie einen auf Nahkampf ausgerichteten Build wünschen, sind die gepanzerten Klassen eine gute Option, während diejenigen mit hohem Geist und Glauben ideal für das Wirken von Magie sind.

Das einzige, was Sie vermeiden sollten, ist der Wretch; Es ist für Spieler gedacht, die sich selbst herausfordern oder bestrafen wollen, und es hat keinen Vorteil, es auszuwählen - also lass es!

Elden Ring öffnet sich mit ein paar kurzen Bereichen, die Sie durchqueren können, einschließlich des vorausgesetzten Bosses, um Sie sofort zu töten. Danach lernen Sie die Grundlagen des Kampfes gegen einige schwache Feinde, und wir empfehlen, die Dinge hier langsam anzugehen.

Anstatt mit ungeschickten, aber schnellen Kills durchzufegen, nehmen Sie sich die Zeit, um zu lernen, wie man richtig blockt, und experimentieren Sie mit dem Timing dieser Blöcke und Ausweichmanöver – Sie werden sich kurze Zeit später selbst danken, wenn die Feinde anfangen, viel, viel härter zuzuschlagen.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Sobald Sie zu Beginn des Spiels die Oberwelt von Limgrave erreicht haben, werden Sie auf Feinde stoßen, wenn Sie sich bewegen, und es gibt einen direkt vor dem Tor, der auf einem riesigen Pferd patrouilliert. Er ist fast explizit da, um Ihnen eine Lektion zu erteilen – nämlich, dass Sie im Moment nicht viele Feinde besiegen können, also versuchen Sie, herumzulaufen.

Es ist eine Taktik, die so ziemlich das ganze Spiel über nützlich bleibt. Wenn Sie also einen großen Feind sehen und davon ausgehen, dass er Sie wahrscheinlich vernichten wird, könnte das Spiel Sie dafür belohnen, dass Sie sich aus dem Kampf heraushalten, bis Sie besser dafür gerüstet sind an.

Wenn Sie das Spiel starten, können Sie neben einer Klasse ein einmaliges Andenken auswählen, mit dem Sie das Spiel beginnen. Es lohnt sich, im Internet nach diesen zu suchen, da sie jeweils interessante Vorteile bieten, aber wenn Sie nur durch unsere Top-Empfehlung für Anfänger blättern möchten, wäre das Golden Seed.

Auf diese Weise können Sie Ihrer Heilflasche sehr früh im Spiel eine Ladung hinzufügen, und während Sie später mehr finden werden, ist dieses frühe Sicherheitsnetz unserer Meinung nach Gold wert.

In den frühen Phasen des Spiels gibt es ein paar Orte, an denen Gegenstände versteckt sind, die wirklich wertvoll und nützlich sind, an denen Sie jedoch leicht vorbeifliegen können, wenn Sie nicht aufpassen. Zum Beispiel gibt es in den Gatefront-Ruinen, auf die Sie stoßen werden und die von einer Gruppe von Feinden patrouilliert werden, auch einen kleinen Kellerraum, den Sie einige Treppen hinunter finden müssen.

Darin finden Sie einen Gegenstand, mit dem Sie einen Mechaniker namens Ashes of War freischalten können, der Ihnen hilft, Ihre Waffen mit neuen Attributen zu versehen. Es ist etwas, das wir mehrfach übersehen haben, als wir die Ruinen geräumt haben, und es bietet eine weitere wertvolle Lektion – halten Sie die Augen offen und überprüfen Sie jede Ecke!

Wie bei den Souls-Spielen davor sammelt man in Elden Ring XP von Feinden, während man sie besiegt, aber wenn man stirbt, riskiert man, alles zu verlieren. Nur wenn Sie im nächsten Leben an die Stelle gelangen, an der Sie gestorben sind, können Sie Ihren Fortschritt zurückfordern, der auch als Währung dient.

Es ist eine klassische Risiko-Belohnungs-Mechanik, aber wir können nur sagen, dass Sie, wenn Sie genug Runen gesammelt haben, um ein paar Mal aufzusteigen, vorsichtig sein sollten, sich in gefährliche oder unbekannte Kämpfe zu stürzen – schnell zu einem Speicherpunkt zu reisen Level aufsteigen und darauf vertrauen, dass Fortschritt die vernünftigere Option sein könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.