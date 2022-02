Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - A Plague Tale: Innocence war vor ein paar Jahren ein Blitz aus heiterem Himmel vom kleinen Entwickler Asobo Studio. Es war ein Stealth-Actionspiel, das die Geschichte von Amicia de Rune und ihrem jüngeren Bruder Hugo im Frankreich des 14. Jahrhunderts erzählte.

Wie der Name schon sagt, werden die Dinge ziemlich schnell ziemlich peinlich, und die Geschichte führt zu einigen beeindruckend dunklen Orten. Jetzt ist eine Fortsetzung auf dem Weg und wir haben alles zusammengestellt, was Sie über A Plague Tale: Requiem wissen müssen.

Der erste Trailer zu Requiem wurde während der E3 im Juni 2021 veröffentlicht und zeigte eine ganze Reihe verschiedener Momente aus einer abwechslungsreichen Kampagne. Wir haben danach nicht mehr viel gehört, obwohl es mit einem Veröffentlichungsdatumsfenster für 2022 endete.

Dann, Ende 2021, bekamen wir einen zweiten Trailer mit ein paar weiteren Einblicken in das tatsächliche Gameplay. Es macht das Veröffentlichungsdatum nicht klarer, aber es gibt eine Menge Informationen darüber, auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird.

Die Schlagzeile ist, dass Requiem am Veröffentlichungstag für Xbox Game Pass erscheinen wird, was bedeutet, dass Sie es ohne zusätzliche Kosten spielen können, sobald es zum Spielen verfügbar ist, sowohl auf Xbox Series X als auch auf Series S.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es exklusiv für Xbox ist – wir wissen, dass es auch für PS5, Switch und PC kommen wird.

Wir gehen davon aus, dass die Switch-Version des Spiels Cloud-Streaming beinhalten wird, da es grafisch intensiv aussieht und es auch nicht so aussieht, als würde das Spiel für PS4 oder Xbox One herauskommen, was es zu einem nächsten macht. Gen-Erfahrung.

Am Ende des letzten Spiels besiegten Amicia und Hugo einen verdrehten Großinquisitor, um die Rattenplage zu verbannen, die Hugo dank eines Blutlinienfluchs kontrollieren konnte, und obwohl dies das Leben wieder normal zu machen schien, tun dies die Dinge nicht insgesamt gelöst scheinen.

Aus den bisher veröffentlichten Informationen über Requiem geht hervor, dass die Geschwister zusammen mit ihrer Mutter Beatrice weit in den Süden reisen werden, in der Hoffnung, ein dauerhaftes Heilmittel für Hugo zu finden oder einfach aus einer Region zu entkommen, die ihm misstrauisch gegenübersteht.

Ob sie Hilfe finden oder einfach mächtigere Feinde, die versuchen, sie zu manipulieren, ist nicht allzu schwer herauszufinden, und nach den Trailern, die wir gesehen haben, sieht es so aus, als würden die Dinge für Amicia wieder ziemlich hektisch werden.

Während die bisher veröffentlichten Trailer Momente von Gameplay-Material enthalten, sind sie ziemlich kurz und werden schnell abgeschnitten, sodass wir keinen großen Blick auf neue Mechaniken werfen, die das Spielfeld betreten.

Wir können jedoch sehen, dass ein paar Heftklammern aus Innocence wieder in Requiem sind. Sie werden höchstwahrscheinlich hauptsächlich als Amicia spielen, die mit einer Schleuder und einigen raffinierten Stealth-Fähigkeiten bewaffnet ist und sich durch Gebiete bewegt, die von mächtigeren Feinden und Wachen bevölkert sind.

Um ihren Fängen zu entkommen und sie zu Fall zu bringen, bedarf es einer sorgfältigen Planung, aber wir hoffen auch, dass wir Hugos Kräfte erneut einsetzen können, um Horden von Ratten herumzulenken, was das erste Spiel von der Masse abheben ließ.

Es gibt eindeutig wieder Rattenschwärme, und wir müssen eindeutig Feuer und Licht einsetzen, um ihnen erneut zu entkommen, aber mit Hugo vor Ort ist es eine sichere Wette, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, ihre Macht für einige zu nutzen grausame Rache.

Sie können in den Clips auch ziemlich viele verschiedene Orte sehen, von geschäftigen Städten und Gassen bis hin zu Ruinen und Anwesen, also hoffen wir, dass es während der Kampagne viele verschiedene Orte zu sehen geben wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.