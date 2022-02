Capcom gibt bekannt, dass Street Fighter 6 auf dem Weg ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Capcom neckte die Fans mit einer kryptischen Countdown-Uhr, bevor es schließlich den neuesten Teilnehmer an der Street Fighter- Franchise ankündigte.

Seit der Veröffentlichung von Street Fighter 5 sind 6 Jahre vergangen, das beim Start gemischt aufgenommen wurde, aber nach Updates wie der Arcade Edition und der Champion Edition viel besser angenommen wurde.

Die Ankündigung folgte auf das Ende des Pro Tour-Turniers von Capcom für Street Fighter 5 und deutete an, dass E- Sport ein Schwerpunkt für das neue Spiel sein wird.

Wir wurden mit einem Teaser-Trailer verwöhnt, aber leider wurde kein Gameplay gezeigt.

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

Stattdessen sahen wir, wie sich Ryu und Luke in höherer Wiedergabetreue als je zuvor aufrichteten – pulsierende Muskeln und Schweißtropfen in Hülle und Fülle.

Der charakteristische Cartoon-Stil scheint durch, aber wir können sicherlich eine drastische Veränderung der Grafik im Vergleich zum fünften Spiel erwarten.

Anhand der wenigen Informationen können wir nicht viel sagen, aber Capcom verspricht diesen Sommer weitere Details.

Die Capcom Fighting Collection vereint 10 klassische Kämpfer mit Online Rollback Netcode und erscheint am 24. Juni 2022!



Darkstalkers (alle fünf Spiele!)

Super Gem Fighter Mini-Mix

Superpuzzle Fighter II Turbo

Rote Erde

... und mehr!



https://t.co/prOT8yT6Xz pic.twitter.com/7HbE8nt1G0 – Street Fighter (@StreetFighter) 21. Februar 2022

In der Zwischenzeit kündigte Capcom auch ein neues Compilation-Spiel an, Capcom Fighting Collection, das zehn klassische Kampfspiele enthält. Die Sammlung erscheint am 24. Juni für PC, PS4 , XBOX und Nintendo Switch .

Schreiben von Luke Baker.