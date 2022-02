Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Erinnerst du dich an Dead Island ? Es ist völlig verständlich, wenn es ein wenig verschwommen erscheint, seit es vor über einem Jahrzehnt herauskam.

Das Spiel hatte wahrscheinlich den größten Trailer aller Zeiten und eine Welle von Kontroversen, die ihm folgte.

Trotz der Probleme war das Spiel populär genug, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen, und Dead Island 2 wurde 2014 angekündigt.

Seitdem hat Dead Island 2 zahlreiche Verzögerungen und mehrere Entwicklerwechsel erlitten.

Acht Jahre nach der Ankündigung können wir mit Sicherheit sagen, dass die meisten das Franchise aufgegeben hatten.

Jetzt aber denkt Brancheninsider Tom Henderson , dass wir überhaupt nicht mehr lange warten müssen.

„Laut allen, mit denen ich gesprochen habe, ist das Spiel in einem anständigen Zustand und es könnte ziemlich bald mit einer Art Gameplay-Trailer angekündigt werden“, sagte er in einem YouTube-Video .

Sichere dir unglaubliche Preise für digitale Spiele wie FIFA 22 bei Gamivo von Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Dieser brillante Laden bietet digitale Schlüssel für die größten Spiele zum Verkauf an.

„Ein Veröffentlichungsdatum wird voraussichtlich irgendwo im vierten Quartal 2022 liegen, möglicherweise bis zum nächsten Jahr, wenn es Probleme mit dem Entwicklungszyklus gibt.“

Henderson enthüllte auch einige Informationen über die Handlung des Spiels, er sagte: „Du bist in einem Flugzeug und es gibt einen Zombie-Ausbruch in einem Flugzeug, schließlich stürzt das Flugzeug in Hollywood ab, du überlebst und es ist dann deine Aufgabe, am Boden zu überleben.“

Wenn es sich als wahr herausstellt, klingt es für uns nach einem lustigen Konzept, wir werden ein Ohr für weitere Updates haben.

Schreiben von Luke Baker.