Bandai Namco verstärkt die Metaverse

(Pocket-lint) - Der Gaming-Publisher Bandai Namco plant offenbar etwas, das er „IP Metaverse“ nennt, ein Projekt, bei dem seine Fans über gemeinsame Schnittstellen und Räume über seine verschiedenen IPs hinweg interagieren können.

Was das in der Praxis genau bedeutet, ist zu diesem Zeitpunkt etwas schwer zu begreifen, da die Ankündigung von Bandai Namco zwangsläufig eher die eines Plans als einer festen, offenbarten Schlussfolgerung ist.

Es heißt jedoch, dass es 15 Milliarden Yen (etwa 96 Millionen Pfund) in das Projekt investieren wird, um es zum Erfolg zu führen, also ist dies eindeutig keine vorübergehende Laune. Ein Teil des Ziels besteht darin, den Spielern die Möglichkeit zu bieten, „eine breite Palette an Unterhaltung auf einer IP-Achse sowie Rahmenwerke zu genießen, die die besonderen Stärken von Bandai Namco nutzen, um physische Produkte und Veranstaltungsorte mit digitalen Elementen zu verschmelzen“.

Ob das bedeutet, dass Sie an einem Ort mit Fans der Souls-Serie, an einem anderen mit der Tales-Serie und an einem dritten mit Pac-Man abhängen können, oder ob sie alle als Teil einer Verschmelzung in einen Topf geworfen werden Topf bleibt abzuwarten.

Ein Teil des Ziels scheint für den Verlag darin zu bestehen, neue Märkte zu finden und den Umsatz außerhalb Japans zu steigern, und das Metaversum als Konzept ist eine ziemlich lebhafte Art, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Allerdings müssen wir abwarten, was der Plan tatsächlich bewirkt, bevor wir sagen können, wie sich seine Investition gelohnt hat.

Sie können sich hier ein PDF des neuen Plans von Bandai Namco ansehen, wenn Sie die eigenen Erklärungen des Herausgebers detaillierter sehen möchten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.