Tipps und Tricks zu Dying Light 2: Meistere den Parkour und verfeinere dein Plündern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 ist da und es ist herrlich.

Wenn Sie ins Spiel einsteigen, helfen Ihnen die folgenden Tipps und Tricks, nicht von Zombies gefressen zu werden, und machen Ihr Leben ein bisschen angenehmer.

Wie bei jedem Open-World-Spiel kann die Karte von Dying Light 2 in Bezug auf all die Dinge, die Sie tun können, Orte, die Sie erkunden können, und Abenteuer, die Sie erleben können, etwas überwältigend erscheinen. Es lohnt sich, sich zunächst auf ein paar Dinge zu konzentrieren, um die Oberhand zu gewinnen, bevor Sie beginnen.

Wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist Parkour ein großer Teil von Dying Light 2. Es macht nicht nur Spaß neben dem Spiel, es ist auch ein wichtiger Teil der Art und Weise, wie Sie spielen sollten.

Laufen, springen und rennen ist ein guter Weg, um aus Schwierigkeiten herauszukommen. Über die Dächer zu sprinten ist auch eine gute Möglichkeit, besonders nachts sicher durch die Stadt zu kommen. Normalerweise gibt es dort oben weniger Zombies (es sei denn, Sie werden verfolgt, weil Sie einen Heuler verärgern), was viel weniger Gefahr bedeutet.

Dying Light 2 ist außerdem unglaublich gut ausgefeilt, sodass es einfach ist, von Ort zu Ort zu springen, und Sie werden überrascht sein, wie weit Sie springen können, selbst in den frühen Stadien des Spiels.

Halten Sie Ausschau nach nützlichen Objekten, auf die Sie springen können. Sie sehen die klassischen gelben Markierungen mit Vorsprüngen, zu denen Sie springen und hinaufklettern können. Aber es gibt auch bequem platzierte Laternenpfähle, Stromkabel, Bushaltestellen, Rampen und sogar das eine oder andere Seil, das bequem an einem Kran hängt, mit dem Sie über den Ort fliegen können.

Sie werden feststellen, dass es viel einfacher ist, Hindernisse zu benutzen, um hoch zu kommen, als einfach die Seite eines Gebäudes zu erklimmen. Wenn Sie von einem Auto in einen Bus springen, von einem kleinen Unterstand auf ein Dach, werden Sie viel mehr Erfolg haben, als zu versuchen, eine Wand hochzuklettern und dann auf halber Höhe die Ausdauer zu verlieren.

Eine Sache, auf die Sie achten sollten, sind Landeplätze. Wenn Sie hoch oben sind, kann es schwierig sein, herauszufinden, wie Sie sicher und schnell auf den Boden gelangen. Halten Sie die Augen offen und Sie werden Matratzen auf dem Boden mit X-Markierungen darauf sehen. Auf diesen können Sie für eine sichere und sanfte Landung landen. Was jedoch nicht offensichtlich ist, ist, dass Sie auch das Dach eines Autos oder das Dach eines Busses verwenden können, um einen Teil des Aufpralls Ihrer Landung zu absorbieren.

Im Allgemeinen ist ein Mangel an Ausdauer jedoch ein echter Schmerz und zehrt vor allem auf zwei Arten – Klettern und Kämpfen. Sie werden sehen, wie der blaue Ausdauerbalken fällt, wenn Sie versuchen, Dinge zu erklimmen, und wenn er sinkt, werden Sie das auch tun. Direkt in die Arme der wartenden Untoten. Die gute Nachricht ist, dass Laufen die Ausdauer nicht beeinträchtigt. Wenn Sie also in eine schwierige Situation geraten, LAUFEN Sie!

Unserer Meinung nach ist Ausdauer dein wichtigstes Gut, und wenn du sie erhöhst, wirst du länger überleben und auch mehr Zombies töten. Ausdauer bedeutet nicht nur, dass du weiter klettern kannst, sondern auch deine Nahkampfwaffe länger schwingen kannst.

Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, Ihre Ausdauer relativ einfach zu steigern, und zwar durch die Suche nach Inhibitoren. Sie werden schon früh im Spiel auf Inhibitoren gestoßen sein, also sollten Sie bereits wissen, was sie sind. Im Wesentlichen sind dies Behandlungen, um das Virus in Schach zu halten, und sie befinden sich an Stellen auf der Karte.

Das erste, worauf Sie achten müssen, sind die Hinweise. Wenn Sie durch die Stadt rennen, hören Sie manchmal einen hörbaren Hinweis „Hemmer in der Nähe erkannt“. Wenn Sie dieses Geräusch hören, sehen Sie unten links auf dem Bildschirm eine Anzeige mit einer Entfernungsmarkierung, die anzeigt, wie weit Sie von dem Inhibitor entfernt sind.

Verwenden Sie dies wie einen heißen oder kalten Marker, damit Sie die Richtung herausfinden können, indem Sie sich in die eine oder andere Richtung in der Welt bewegen, bis die Entfernung abnimmt.

Sie finden Inhibitoren an mehreren Stellen:

Auf der Karte verstreut – oft befinden sie sich in unscheinbaren Gebäuden mit Löchern in der Wand oder einem einzelnen offenen Fenster. Manchmal sind sie dort leicht zu erreichen, manchmal sind sie voller schlafender Zombies. Sie werden feststellen, dass es oft eine Warnung gibt, wenn Sie eines dieser Gebäude betreten, dass Sie nachts zurückgehen sollten. Die Zombies sind dann meistens draußen auf der Straße und Sie können sich durch das Gebäude schleichen, ohne sie alle zu bekämpfen. Verwenden Sie Ihren Überlebenssinn (drücken Sie Q auf dem PC oder den rechten Daumen auf der PlayStation) und scannen Sie Ihre Umgebung, und Sie sollten den Inhibitorbehälter sehen.

oft befinden sie sich in unscheinbaren Gebäuden mit Löchern in der Wand oder einem einzelnen offenen Fenster. Manchmal sind sie dort leicht zu erreichen, manchmal sind sie voller schlafender Zombies. Sie werden feststellen, dass es oft eine Warnung gibt, wenn Sie eines dieser Gebäude betreten, dass Sie nachts zurückgehen sollten. Die Zombies sind dann meistens draußen auf der Straße und Sie können sich durch das Gebäude schleichen, ohne sie alle zu bekämpfen. Verwenden Sie Ihren Überlebenssinn (drücken Sie Q auf dem PC oder den rechten Daumen auf der PlayStation) und scannen Sie Ihre Umgebung, und Sie sollten den Inhibitorbehälter sehen. GRE Unter Quarantäne gestellte Gebäude – Es gibt mehrere große Gebäude auf der Karte, die mit grünlichen Zelten bedeckt sind. Sie sind als Quarantänezonen gekennzeichnet. Diese Gebäude enthalten manchmal mehrere Inhibitoren. Es gibt zum Beispiel einen mit vier darin, was ihn zu einer reifen Beute macht. Sie müssen nachts hineingehen, sich dann mit Takedowns auf Zombies durchschleichen und Gefahren vermeiden, bis Sie die guten Sachen plündern können.

Es gibt mehrere große Gebäude auf der Karte, die mit grünlichen Zelten bedeckt sind. Sie sind als Quarantänezonen gekennzeichnet. Diese Gebäude enthalten manchmal mehrere Inhibitoren. Es gibt zum Beispiel einen mit vier darin, was ihn zu einer reifen Beute macht. Sie müssen nachts hineingehen, sich dann mit Takedowns auf Zombies durchschleichen und Gefahren vermeiden, bis Sie die guten Sachen plündern können. GRE-Anomalien – Sie werden feststellen, dass es einige Bereiche gibt, die wie kleine Militäranlagen aussehen. Sie sind als GRE-Anomaliezonen gekennzeichnet. Dort müssen Sie gegen einen ungewöhnlichen Zombie kämpfen und ihn töten, um einen Container in der Nähe freizuschalten, der einen Inhibitor enthält. Sie können dies nur nachts tun, aber zu Beginn des Spiels sind sie relativ einfach.

Erledigen Sie diese Dinge, sobald Sie können. Priorisieren Sie das Finden von Inhibitoren über alle Hauptmissionen oder Nebenquests. Wenn Sie dies tun, können Sie schnell entweder Gesundheit oder Ausdauer verbessern. Die Ausdauer ist viel verbesserungswürdiger.

Die Gesundheit ist es wert, verbessert zu werden, da Sie offensichtlich mehr Strafen ertragen oder mehr Stürze überleben können. Es hilft auch, indem es Ihren Immunitätstimer erhöht. Ausdauer ist jedoch wertvoller, da Sie feststellen werden, dass Sie länger am Leben bleiben, indem Sie einfach weglaufen und parken, bis Ihr Herz zufrieden ist.

Neben Gesundheit und Ausdauer können Sie auch andere Dinge verbessern - Ihre Kleidung (dazu später mehr), Ihre Waffen und Ihre Fähigkeiten.

Fähigkeiten gibt es in zwei Formen, Kampf und Parkour. Sie verdienen diese, indem Sie Züge aneinanderreihen. Der Kampf gegen Zombies und Banditen wird Ihnen helfen, Ihre Kampffertigkeitspunkte aufzubauen, die Sie dann für mehr Fertigkeiten und Fähigkeiten ausgeben können.

Aber auch hier ist Parkour interessanter, da Sie mit den dortigen Fähigkeiten weiter springen, effektiver landen und leichter über die Karte kommen können. Um Parkour-Fähigkeitspunkte aufzubauen, müssen Sie nur parken. Verkette die Sprünge aneinander und hör nicht auf. Fall nicht. Mach weiter.

Nachts steigen die Fertigkeitspunkte schneller an, besonders wenn Sie verfolgt werden. Die Gefahr lässt die Punkte schneller steigen, also lohnt es sich tatsächlich, nachts herumzulaufen (und zu kämpfen). Aber es ist wichtig, dass du nicht stirbst. Wenn Sie sterben, verlieren Sie alle Punkte, die Sie auf dem Weg gesammelt haben.

Wenn es dir gut geht und du eine schöne Kette am Laufen hast, empfehlen wir dir, eine sichere Zone zu finden und zu schlafen. Dies bedeutet, dass Sie die Nacht (oder den Tag) überlebt haben und diese Punkte auf Ihren nächsten Fertigkeitspunkt angerechnet werden. Wenn du fällst und stirbst, verlierst du alles und das ist scheiße.

Wenn es dunkel ist oder Sie ein Gebäude erkunden, sehen Sie oben auf Ihrem Bildschirm eine Anzeige mit einem Totenkopf und einem Timer, die Sie darüber informiert, wie viel Immunität Sie noch haben. Wenn dieser Timer Null erreicht, wirst du sterben. Daher ist es wichtig, diesen Timer voll zu halten oder ihn zumindest nicht zu niedrig werden zu lassen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:

Booster und Pilze – es ist möglich, UV (leuchtende) Pilze auf der Karte zu finden. Sie sind auf Dächern, in Gebäuden, an unterirdischen Orten. Sie können diese kauen, um Ihnen einen kleinen Schub zu geben und den unvermeidlichen Tod abzuwehren. Sie benötigen jedoch viele davon, da ihre Wirkung minimal ist. Die Alternative ist ein Booster. Diese sehen aus wie Asthma-Inhalatoren, die Sie spritzen können, um Sie am Laufen zu halten. Sie können diese kaufen oder herstellen, und es lohnt sich, sie zu haben.

es ist möglich, UV (leuchtende) Pilze auf der Karte zu finden. Sie sind auf Dächern, in Gebäuden, an unterirdischen Orten. Sie können diese kauen, um Ihnen einen kleinen Schub zu geben und den unvermeidlichen Tod abzuwehren. Sie benötigen jedoch viele davon, da ihre Wirkung minimal ist. Die Alternative ist ein Booster. Diese sehen aus wie Asthma-Inhalatoren, die Sie spritzen können, um Sie am Laufen zu halten. Sie können diese kaufen oder herstellen, und es lohnt sich, sie zu haben. Tageslicht und UV-Licht – wenn es Tag ist, gehen Sie ins Sonnenlicht. Das stoppt den Countdown. Wenn es Nacht ist, können Sie den Zähler anhalten, indem Sie sich in eine sichere Zone mit UV-Licht begeben. Diese werden mit leuchtend violetten Sonnenscheinmarkierungen auf der Karte oder mit einem Indikator hervorgehoben, wenn Sie Ihren Überlebenssinn einsetzen. Gehen Sie und stellen Sie sich ins Licht und Ihr Timer wird zurückgesetzt. Wenn Sie wieder aussteigen, beginnt der Countdown erneut. Die Verwendung dieser Sicherheitszonen ist eine gute Möglichkeit, eine Verfolgungsjagd zu beenden, wenn sie auch passiert.

Es gibt viele, viele Nebenquests in Dying Light 2. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen, wenn man ein Open-World-Spiel wie dieses spielt, aber einige von ihnen sind risikoarm und leicht zu belohnen.

Wenn Sie über die Dächer stürmen, sehen Sie oft zwei Arten von Indikatoren – blaue Rauten und blaue Markierungen. Dies sind Mini-Quests, die (normalerweise) wirklich einfach sind. Einige sind zum Beispiel nur andere Überlebende, die Hilfe brauchen, weil sie gebissen wurden und einen Immunitätsverstärker brauchen. Gehen Sie zu ihnen und geben Sie ihnen eine und sie geben Ihnen eine Belohnung.

Manchmal ist es eine Banditengruppe, die eine Kiste plündert oder jemanden gefangen hält. Besiege sie und fordere dann deinen Preis ein. Leicht.

Eine andere Art sind Zombies, die es wert sind, getötet zu werden. Einige werden vor dir davonlaufen, andere sind massiv und brauchen etwas mehr Arbeit, um sie zu töten. Dies lohnt sich, weil Sie dafür Bonuspunkte erhalten, aber auch, weil Sie Trophäen erhalten können, wenn Sie sie plündern.

Das Töten von Zombies macht Spaß, aber das Plündern von Zombies ist auch von Vorteil, da Sie nicht nur zufällige Ressourcen, sondern auch infizierte Trophäen erhalten. Infizierte Trophäen können bei Händlern im Austausch gegen Upgrades für Ihre verschiedenen Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Die anormalen, mutierten und speziellen Zombies haben wahrscheinlich Trophäen von besserer Qualität und sind daher noch würdiger, getötet und geplündert zu werden.

Schauen Sie sich die Karte an und Sie werden verschiedene Windmühlen auf der Karte finden. Diese können für verschiedene Belohnungen aktiviert werden, einschließlich der Freischaltung einer sicheren Zone in diesem Bereich. Dies lohnt sich, da Sie nachts einen sicheren Ort haben, aber einige von ihnen schalten auch Strukturen mit Leuten frei, die Ausrüstung und mehr verkaufen.

Dies ist ebenfalls einfach, da Sie nur auf die Windmühle klettern müssen (verschiedene bewegliche Teile hochspringen), die Spitze erreichen und auf den markierten Teil klicken, um die Windmühle zu reparieren. Machen Sie ein paar davon und Sie werden das Leben in der Stadt verbessern.

Eine Sache, die Sie früh feststellen werden, ist, dass es keine gute Idee ist, zu versuchen, gegen die Horde zu kämpfen. Sicher, Sie können ziemlich leicht eine Handvoll herausnehmen, aber wenn sie Sie überschwemmen, geht Ihnen schnell die Ausdauer aus. Ihre Waffe wird auch kaputt gehen, wenn sie zu oft benutzt und missbraucht wird. Dann müssen Sie einen neuen finden oder kaufen.

Es ist am besten, Stealth einzusetzen, wann immer Sie können. Wenn Sie durch ein Gebäude schleichen, können Sie Ihren Überlebenssinn einsetzen, um zu sehen, wo sich die Zombies befinden, und sich hinter sie schleichen, um einen Takedown-Move auszuführen. Diese zählen immer noch zu den Kampfpunkten und fügen deiner Waffe keinen Schaden zu. Tun Sie dies oft und Sie werden das Leben leichter finden.

Ablenkung hilft auch. Sie können Gaskanister vom Boden greifen und sie entzünden und dann wegwerfen. Diese können verwendet werden, um einen Haufen Zombies in die Luft zu jagen oder einfach eine Ablenkung mit einem Geräusch in eine Richtung zu erzeugen, während Sie in die andere Richtung rennen.

In den meisten Survival-Spielen dieser Art werden Ihre Waffen mit der Zeit verschleißen und kaputt gehen. Dying Light 2 ist nicht anders. Auf Ihren Reisen finden Sie vielleicht eine Waffe, die Sie besonders mögen, weil sie gute Werte hat oder aus dem einen oder anderen Grund einfach effektiv oder befriedigend ist.

Leider gibt es keinen offensichtlichen Weg, Ihre Waffen einfach zu reparieren, wenn sie beschädigt werden. Sie könnten sie also am Ende verwenden, bis sie kaputt gehen, oder sie in einem Geschäft verkaufen, wenn sie abgenutzt sind.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, einige Waffen zu verbessern. Einige Waffen haben einen oder zwei Mod-Slots. Sie können sehen, ob eine Waffe modifiziert werden kann, indem Sie in Ihrem Inventar nachsehen. Sie sehen kleine Kreise über einem Waffensymbol, die darauf hinweisen, dass es Upgrade-Slots gibt. Wenn Sie Upgrades auf die Spitze oder den Schaft anwenden, werden diese Waffen "repariert". Leider ist es noch nicht vollständig repariert, aber es wird noch eine ganze Weile brauchbar sein.

Natürlich erfordert diese Art der Reparatur zwei Dinge – Waffen, die Mods akzeptieren können, und Mods, um sie zu verwenden. Sie können jedoch beides bei den meisten Anbietern erwerben.

Sie werden feststellen, dass es im Spiel verschiedene Kleidungsstücke gibt, die jeweils unterschiedliche Werte haben und zu einem anderen Spielstil passen. Dazu gehören Hüte, Handschuhe, Oberteile, Hosen, Schuhe usw. für verschiedene Klassen:

Medic - konzentriert sich auf Parkour-Bewegung und Heilung

Ranger – Fügt Eigenschaften für Fernkampfwaffen hinzu

Tank – erhält eine Reduzierung des eingehenden Schadens und verstärkt den Zweihand-Nahkampf

Brawler - Konzentrieren Sie sich auf hektische Einhandkämpfe

Sieh dir die Statistiken zu jedem Kleidungsstück und Typ an und kombiniere sie passend zu deinem Stil. Wir mögen zum Beispiel die Sanitäterausrüstung, weil wir Parkour so sehr mögen und es für das Nützlichste im Spiel halten.

Die Kleidung wird nach Ihrem Spielerlevel eingestuft, aber Sie werden auch sehen, dass sie auch nach Seltenheit bewertet wird. So haben Sie gewöhnliche Kleidung, ungewöhnliche, seltene, einzigartige und mehr. Je höher das Level, desto besser die Statistiken.

Das Knacken von Schlössern in Dying Light 2 ist relativ einfach. Wenn Sie mit der Mechanik von Skyrim und Fallout vertraut sind, wissen Sie, wie das geht. Auf dem PC verwenden Sie Ihre Maus, um einen der Stifte zu bewegen, und drücken dann A, um zu versuchen, das Schloss zu drehen. Wenn der Dietrich zu stark wackelt, schnappt er und bricht. Was Sie wollen, ist ein stabiler Stift. Wenn er also zu stark wackelt, lassen Sie ihn los und hören Sie auf, sich zu drehen, positionieren Sie ihn neu und bewegen Sie ihn erneut.

Seltsamerweise finden wir den Sweet Spot oft auf der linken Seite.

Dietriche lassen sich leicht aus Teilen herstellen, die Sie auf der ganzen Welt finden. Tun Sie dies also, wann immer Sie die Gelegenheit dazu haben. Je schwieriger ein Schloss ist, desto kniffliger kann es sein, und Sie werden vielleicht feststellen, dass Sie beim Versuch ein paar Dietriche brechen. Wenn es jedoch nicht gut läuft, können Sie den Vorgang beenden und neu starten, bevor der Dietrich bricht, und auf diese Weise verlieren Sie ihn nicht.

Sie haben ein Fernglas, um Dinge zu erkennen. Drücken Sie B auf dem PC, um sie auszurüsten. Sie können verwendet werden, um Feinde zu erkennen, aber sie eignen sich auch hervorragend, um Dinge auf der Karte zu finden. Steigen Sie irgendwo hoch auf - wie eine Windmühle - und nehmen Sie Ihr Fernglas heraus und scannen Sie die Umgebung.

Dabei erscheint in der Mitte des Bildschirms ein Kästchen. Bewegen Sie das herum, bis es anfängt zu schrumpfen. Wenn Sie es an der richtigen Stelle bekommen, wird die Box schrumpfen und Sie werden ein Geräusch hören. Dann pingen Sie einen Ort an, zum Beispiel einen militärischen Luftabwurf oder eine sichere Zone. Machen Sie so weiter und Sie werden viele weitere Orte zum Plündern und Plündern finden. Denken Sie nur an die Upgrades!

Schreiben von Adrian Willings.