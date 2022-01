Valve wird das Steam Deck schließlich im Februar auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valve hat angekündigt, dass es nächsten Monat mit der Auslieferung seiner mit Spannung erwarteten Steam Deck- Handheld-Konsole beginnen wird.

Laut dem Blog des Unternehmens und einem Tweet wird Steam Deck ab dem 25. Februar 2022 in den Verkauf gehen. Kunden mit Reservierungen erhalten an diesem Tag eine E-Mail-Benachrichtigung und haben drei Tage Zeit, um eine Bestellung aufzugeben. E-Mails werden in derselben Reihenfolge versendet, in der die Reservierungen vorgenommen wurden, und Sie können nur das Steam-Deck-Modell kaufen, das Sie ursprünglich reserviert haben. Valve wird jede Woche neue Chargen für diejenigen veröffentlichen, die eine Reservierung erhalten haben.

Ihre Reservierungsanzahlung wird verrechnet und die Versandkosten sind enthalten, sagte Valve. Bestellungen, die am 25. aufgegeben werden, beginnen am 28. mit dem Versand.

Denken Sie daran, dass Valve Steam Deck erstmals im Juli 2021 angekündigt hat, mit dem Versprechen, dass der Versand im Dezember beginnen würde. Valve verzögerte schließlich sein Veröffentlichungsdatum aufgrund von Problemen in der Lieferkette um zwei Monate. Aber es sieht jetzt so aus, als wäre das die einzige Verzögerung gewesen. Valve lässt Sie auch weiterhin das Steam Deck für 5 US-Dollar reservieren.

Wenn Sie jedoch jetzt reservieren, heißt es auf der Bestellseite derzeit, dass Sie damit rechnen können, dass es "nach Q2 2022" eintrifft.

Schreiben von Maggie Tillman.