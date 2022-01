PUBG jetzt auf allen Plattformen kostenlos spielbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds ist jetzt offiziell auf allen Plattformen kostenlos spielbar, wodurch der Eintrittspreis gesenkt wird, um sicherzustellen, dass jeder das erfolgreiche Battle Royale-Spiel ausprobieren kann, ohne etwas für das Privileg bezahlen zu müssen.

Obwohl das Spiel zeitweise auf dem Xbox Game Pass und dergleichen erhältlich war und es zu geringen oder kostenlosen Kosten gespielt werden konnte, ist dies insgesamt eine große Veränderung und könnte möglicherweise dazu führen, dass es ein breiteres Publikum als je zuvor erreicht, selbst trotz seine große Popularität auf dem Höhepunkt.

Mit einem langsameren taktischen Tempo bietet es eine Alternative zu actiongeladeneren und wilderen Battle-Royale-Spielen wie Call of Duty: Warzone und Apex Legends. Es könnte also noch eine große Nische geben, die es zu füllen gilt Konsolenspieler können leichter darauf zugreifen.

Die Entwickler haben jedoch einen interessanten Ansatz gewählt, um eine Premium-Stufe zu schichten, indem sie das Ranglistenspiel auf diejenigen beschränken, die ein einmaliges Konto-Upgrade kaufen, um auf Battlegrounds Plus zuzugreifen, das 12,99 US-Dollar kostet und auch einige XP-Upgrades und In-Game-Gegenstände bringt.

Dies ist anscheinend eine Abschreckung gegen Betrug in Ranglisten-Modi und hat von einigen Warzone-Spielern dazu geführt, dass Raven Software den gleichen Ansatz für den Call of Duty-Titel verfolgt (etwas, das wir in absehbarer Zeit nicht sehen können).

Sie können PUBG jetzt kostenlos auf Konsolen und PC holen, also stellen Sie sicher, dass Sie es herunterladen, wenn Sie noch nie versucht haben, sich Ihren eigenen Gewinner-, Gewinner-, Hühnchen-Dinner-Moment zu sichern.

Schreiben von Max Freeman-Mills.