(Pocket-lint) - Mad Catz hat eine 30-jährige Geschichte in der Herstellung von Gaming-Peripheriegeräten und stellt alles her, von diesem Controller , den Sie immer an Ihre jüngeren Geschwister weitergeben würden, bis hin zu Ultra-Premium- Gaming-Mäusen . Die Marke zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung und hat auf der CES 2022 eine Vielzahl neuer Peripheriegeräte vorgestellt.

Die mechanische Tastatur STRIKE 6 hat ein 60%-Layout, um Platz auf Ihrem Schreibtisch zu sparen, und jeder Tastenschalter kann nach Ihren Wünschen im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Wie bei Gaming-Tastaturen obligatorisch, ist das Gerät vollgepackt mit einer RGB-LED-Beleuchtung mit 26 vorprogrammierten Effekten plus Audiosynchronisation.

Die PILOT 3 und 5 sind von der Luftfahrt inspirierte Headsets , wissen Sie, die Art, die ein Pilot tragen könnte. Die Headsets sind kabelgebunden und verfügen über übergroße 50-mm-Treiber und Memory-Foam-Ohrmuscheln. Die PILOT 5-Variante verfügt über virtuellen 7.1-Sound, der für räumliche Wahrnehmung und Positionsgenauigkeit in Spielen entwickelt wurde .

Mad Catz hat einen neuen Controller vorgestellt, den CAT 9, der mit PC , Nintendo Switch , Android und iOS funktioniert. Dieses hier hat eine transparente Hülle, die uns mit Nostalgie erfüllte, es erinnert sehr an die Produkte von Mad Catz, mit denen wir aufgewachsen sind. Der Controller verfügt über einen 6-Achsen-Bewegungssensor, programmierbare Makrotasten, Turbo-Modus und natürlich RGB-Beleuchtung.

Der wohl aufregendste im Bunde ist der neue TE 3 Fightstick. Mad Catz Fightsticks genießen in der Kampfspiel-Community hohes Ansehen und es ist lange her, dass wir einen neuen gesehen haben.

Das neue Modell verfügt über Schultergurtbefestigungen und Stauraum im Gerät für verbesserte Tragbarkeit. Die klassischen Sanwa Deshi-Tasten werden verwendet, um ein authentisches Arcade-Erlebnis zu bieten. Der TE 3 ist kompatibel mit PC, Xbox , PS4 und PS5 . Ein Touchpad und eine Share-Taste wurden für ein besseres Konsolenerlebnis sowie mehr Makros und Turbo-Modi hinzugefügt – obwohl wir nicht sicher sind, ob diese jemals jemand außerhalb der Leichtathletik verwendet hat.