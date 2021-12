Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Von allen Spielen, die auf Virtual Reality portiert werden sollen, sind wir uns nicht sicher, ob wir dieses kommen sehen – die Multiplayer-Sensation Among Us ist auf dem Weg in die VR.

Die neue Version, die während der jüngsten Game Awards für 2021 angekündigt wurde, wird PlayStation VR, Oculus, Sorry, Meta Quest und SteamVR treffen, obwohl wir noch keinen Termin für die Veröffentlichung der Version haben.

Der kurze Trailer zeigt einen der Räume auf der Standard-Raumschiffkarte und gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wie nervig es sein wird, vom Hochstapler überfallen zu werden, während Sie mitten in einer Ihrer beruhigenden und unkomplizierten Aufgaben sind.

Natürlich ist es in VR ein komplizierterer Prozess, im Auge zu behalten, wer in Ihrer Nähe ist und was sie vorhaben, als die 2D-Top-Down-Version der Ereignisse des normalen Spiels, daher könnte es eine wirklich beunruhigende Erfahrung sein. Das heißt, bis Sie sich zu einer Konferenz über den Auswurf wieder zusammenfinden und das übliche Chaos ins Spiel kommt.

Aufgabenliste:

Scan senden

leere garba – warte, was war das?

SCHREI

überlebe in VR

Unter uns kommt zu VR. https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Unter uns VR (@AmongUsVR) 10. Dezember 2021

Die Entwicklung wird an Schell Games ausgelagert, das über umfangreiche Erfahrung in VR und eine gewisse Vorgeschichte verfügt, so dass dies eine echte Erfolgsgeschichte werden könnte, wenn es schließlich für das öffentliche Spiel bereit ist.