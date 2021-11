PUBG: New State startet und verspricht ein Battle-Royale-Erlebnis der nächsten Generation

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der lang gehegte Nachfolger von PUBG Mobile ist gestartet. Mit dem Namen PUBG: New State versprechen die Macher Krafton, die Erfahrung eines mobilen Battle-Royale-Spiels über alles zu bringen, was bisher in einem mobilen Battle Royale-Spiel zu sehen war.

Das Spiel ist das nächste Kapitel in der PUBG-Geschichte. Das Gameplay basiert auf einer Stadt namens Troi und ist im Wesentlichen das gleiche wie bei anderen Battle Royale-Spielen, ein Kampf ums Überleben, bei dem Sie alle Ausrüstung sammeln, die Sie nach dem Fallschirmspringen auf der Karte benötigen, mit dem Angebot von Solo- oder Teamplay.

Visuell ist es von der kurzen Zeit, die wir bereits mit dem Spielen verbracht haben, grafisch fortschrittlicher als PUBG Mobile , aber sofort vertraut mit einer Benutzeroberfläche und einem Gameplay, das genauso anspricht wie zuvor.

Das Spiel spielt im Jahr 2051 und zielt darauf ab, sich vom Original zu unterscheiden, indem es futuristische Elemente einmischt, um das Gameplay aufzupeppen, aber man würde es gerne PUBG Mobile 2 nennen, da es sich ähnlich anfühlt - du kannst Holen Sie sich sogar die klassische Erangel-Karte, die Hauptspielarena aus dem ersten Spiel.

Angesichts der Popularität von PUBG Mobile hat New State bereits großes Interesse gehabt, darunter 55 Millionen Vorregistrierungen, und der heutige Start sowohl für Android als auch für iOS wird sicherlich einen großen Zustrom von Spielern verzeichnen.

Die große Frage wird sein, ob Spieler von diesem neuen Spin von PUBG angezogen werden oder ob sie die vertrauten Gründe von PUBG Mobile bevorzugen. Vieles davon ist natürlich ein Kampf gegen Call of Duty Mobile , das seine eigene Battle-Royale-Option weiterentwickelt.

Diejenigen, die PUBG Mobile bereits gespielt haben, werden sofort mit dem New State-Angebot vertraut sein. Wie sich die Anziehungskraft zwischen diesen beiden Titeln in den kommenden Monaten entwickeln wird, bleibt abzuwarten.