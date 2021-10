Liverpool und PUBG Mobile schließen sich zusammen, um In-Game-Kits anzubieten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Melden Sie diese unter "Partnerschaften, die wir nicht kommen sahen" - Liverpool FC und PUBG Mobile haben sich zusammengetan, um Spielern, die ab Mitte November Herausforderungen meistern, In-Game-Kits anzubieten.

Das bedeutet, dass Sie sich vom 12. November bis zum 20. Dezember, einem ziemlich großzügigen Fenster, anmelden und neben anderen Kosmetika auch "LFC-gebrandete Outfits" ausprobieren können.

Nun hoffen wir, dass dies Fußballtrikots bedeutet, aber die Formulierung lässt genug Mehrdeutigkeit zu, um uns ein wenig zögern zu lassen - es ist also noch nicht ganz klar, ob Sie mit dem weltbesten Spieler Mo Salah in einem Liverpool-Trikot herumlaufen können , prangt auf deinem Rücken.

In jedem Fall ist es eine interessante Wendung im anhaltenden Kampf um kulturelle Relevanz von Battle Royales auf allen Plattformen. Fortnite erobert natürlich alles mit seinen Verbindungen links, rechts und in der Mitte, und Call of Duty versucht zunehmend, auch mit einer kürzlichen Scream-Partnerschaft zu konkurrieren.

Sport ist ein riesiger und vergleichsweise noch relativ unerschlossener Bereich, daher darf man gespannt sein, ob in den kommenden Monaten weitere Mannschaften in Liverpools beachtlicher Spur folgen. Wir müssen in der Zwischenzeit warten, um herauszufinden, was genau die Gegenstände sind, die Sie bei dieser Gelegenheit in PUBG Mobile freischalten können.