PUBG New State startet offiziell am 11. November 2021

(Pocket-lint) - Krafton hat bestätigt, dass PUBG New State am 11. November offiziell starten wird, wenn Spieler weltweit den neuesten Titel der PUBG-Reihe spielen können.

PUBG New State wurde ursprünglich im Februar 2021 angeteasert und es gab 50 Millionen Vorregistrierungen auf Android- und iOS-Geräten – wobei Krafton bestätigte, dass diese Registrierungen weltweit verbreitet wurden.

Das neue Spiel nutzt PUBG IP. Es ist ein Battle-Royale-Spiel, das in der PUBG-Welt im Jahr 2051 spielt und auf einer völlig neuen Karte namens Troi basiert.

Das Ziel des Spiels ist es, das ultimative Battle Royale zu sein, das Grafiken der nächsten Generation und neue Spielphysik verspricht, das Beste aus der neuesten mobilen Hardware herausholt, aber auch ältere Telefone unterstützt, damit jeder spielen kann.

Es wird iPhone 6S und neuere Telefone oder Android-Geräte mit 2 GB RAM oder mehr unterstützen – wobei Krafton sagt, dass es auf Geräten bis hin zum Samsung Galaxy S7 funktionieren wird.

Das Gameplay verspricht, näher an der Art von Gunplay zu sein, die Sie in der PC-Version von Battlegrounds erhalten, und geht über das hinaus, was Sie in PUBG Mobile finden . Während die Spiele eindeutig miteinander verbunden sind, ist New State eine Weiterentwicklung und Weiterentwicklung der PUBG-Welt.

Tatsächlich wird es viele Verbindungen zwischen den beiden Titeln geben, einschließlich der Erangel-Karte - einem PUBG-Klassiker -, obwohl sie in einem zerstörten Zustand erscheinen und sich durch Updates langsam zu einer New State-Version von Erangel entwickeln wird.

Es gibt einige einzigartige Funktionen von PUBG New State, die es von PUBG Mobile unterscheiden. Es wird Zugriff auf Drohnen mit verschiedenen Funktionen geben, darunter auch Versorgungsdrohnen.

Sie können Drohnenguthaben von der Karte erbeuten, um Vorräte abzurufen, die Sie im Spiel benötigen könnten.

Das lässt Fackeln frei, um etwas anderes zu tun – in New State können diese Verstärkungen für Ihren Trupp anfordern. Wenn ein Spieler im Spiel getötet wird, können Sie ihn mit einer grünen Leuchtkugel zurückrufen.

Sie können auch im Spiel rekrutieren. Wenn Sie einen Platz in Ihrem Kader haben, können Sie andere Spieler für den Beitritt rekrutieren – es gibt also einige Spielmechaniken, die nur für PUBG New State gelten, um sich von PUBG Mobile abzuheben.

Nach 8 Monaten des Neckens ist es großartig, endlich einen Termin für den neuen Titel zu haben. Wir werden Sie natürlich über alle Entwicklungen des fortschrittlichsten Battle-Royale-Spiels auf dem Handy auf dem Laufenden halten.