PUBG bekommt mit dem neuesten Update einen Casual-Modus

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds erhält ein Update mit einer Reihe von Neuzugängen, darunter eine neue Waffe, einen neuen Überlebendenpass und einen Gelegenheitsmodus.

PUBG Studios hat angekündigt, dass das Update bereits auf dem PC erscheint und am 16. September auf Konsolen erscheint. Der Patch (13.2) enthält eine Reihe von Änderungen am Spiel mit neuen Ergänzungen, darunter eine P90-Maschinenpistole, die in den Care-Paketen enthalten ist, die auf allen Karten fallengelassen werden. Es gibt auch ein neues Wurfobjekt – die Blaue Zone-Granate – die, wenn sie geworfen wird, jeder unglücklichen Seele, die das Pech hat, in ihrem Radius zu sein, 10 Schaden pro Sekunde zufügt.

Mit dem Porter Hyundai Pick-up-Truck gibt es auch ein neues Fahrzeug. Sie finden es nur auf der Taego-Karte und es wird die UAZ ersetzen, aber es fasst vier Personen und kann verwendet werden, um Gegenstände für den Transport zu lagern. Lass es nur nicht in die Luft jagen, sonst verlierst du all deine Beute.

Die vielleicht interessanteste Änderung ist jedoch das Hinzufügen eines Casual-Modus. Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, sich außerhalb des Standardspielmodus aufzuwärmen. Im Casual-Modus können Sie immer noch XP- und BP-Belohnungen verdienen, während Sie mit maximal 12 Spielern spielen.

Der Kausalmodus findet auf der Erangel-Karte nur in der Third-Person-Perspektive statt und Sie können davon nur drei Spiele pro Tag alleine oder mit einem Team spielen.

Aber es gibt Unterstützung für:

Karriere: Statistiken/Spielverlauf/Medaillen/Überleben/Waffen/Wiederholungen

Mission bestehen

Event-Mission

BattleStats

BP-Belohnungen

XP-Belohnungen

Zuschauen

Viel, um PUBG interessant zu halten! Schaut euch unbedingt die Patchnotes an , um mehr über die anderen Änderungen zu erfahren.

