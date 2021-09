Cyberpunk 2077 der nächsten Generation könnte Ende 2021 erscheinen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red hat angekündigt, bis Ende 2021 Next-Gen-Upgrades für Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen.

Das Unternehmen arbeitet schon seit einiger Zeit an Updates für die PlayStation 5 und Xbox Series X , hat nun aber ein festeres Zieldatum für die Veröffentlichung von "Ende 2021" genannt. Während die Aktionäre mit dem neuesten Ergebnisbericht aktualisiert wurden, legte das Unternehmen einen Zeitplan für die Einführung fest.

CD Projekt Red hat nach einem unglücklichen Start im Jahr 2020 den größten Teil des Jahres damit verbracht, an Patches und Fixes für Cyberpunk 2077 zu arbeiten. Das Spiel war in einem so schlechten Zustand, dass es aus dem PlayStation Store gezogen wurde und sechs Monate brauchte, um dort wieder aufzutauchen .

Die Entwickler kennen die bevorstehenden Herausforderungen jedoch klar und Michał Nowakowski, SVP of Business Development, sprach während der Telefonkonferenz über die Schwierigkeiten:

„Das Ziel ist es, die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 Ende dieses Jahres zu veröffentlichen... kann nicht mit voller Sicherheit sagen, dass sich der Produktionsplan nicht ändern wird."

CD Projekt Red hat auch bekannt gegeben, dass über ein Drittel des Unternehmens derzeit an der New-Gen-Version arbeitet, also nimmt es die Arbeit eindeutig ernst.

Adam Kiciński, President und Joint CEO, sprach auch über die Bedeutung des geistigen Eigentums und die Zukunft des Spiels:

"Wir glauben fest an das langfristige Potenzial dieser IP. Deshalb arbeiten wir derzeit an der ersten Erweiterung für das Spiel, obwohl ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts dazu sagen kann."

Natürlich wäre eine optimierte Version des Spiels in dieser Weihnachtszeit eine schöne Sache, besonders wenn Sie es geschafft haben, eine der neuen Konsolen in die Hände zu bekommen.