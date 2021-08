Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Turtle Beach hat sein beliebtes kabelgebundenes Gaming-Headset Recon 200 überarbeitet und verbessert.

Das Turtle Beach Recon 200 Gen 2-Headset funktioniert mit Xbox Series X /S, Xbox One,PS5 , PS4, Nintendo Switch und sogar Mobilgeräten mit einem 3,5-mm-Audioanschluss.

Es verfügt über einen 40-mm-Neodym-Magnettreiber in jedem Ohr und einen wiederaufladbaren Akku, der einen integrierten Verstärker und Bass-Boost-Technologien mit Strom versorgt. Der Akku hält 12 Stunden mit einer einzigen Ladung, aber Sie können das Headset auch im leeren Zustand verwenden, mit einem unverstärkten passiven Modus, der sicherstellt, dass Sie noch spielen können, bevor Sie die Möglichkeit haben, es aufzuladen.

Die variable Mikrofonüberwachung ist zusammen mit der brillenfreundlichen ProSpecs-Technologie von Turtle Beach integriert, um Brillenträgern einen bequemeren Sitz zu bieten.

Dieses Mal wurden weichere Memory-Schaum-Kissen sowie ein neues Kopfband mit mehr Steifigkeit verwendet.

Räumliche Surround-Technologien werden unterstützt, darunter Dolby Atmos, DTS Headphone: X und Sonys 3D Audio.

Das Turtle Beach Recon 200 Gen 2-Headset ist ab sofort in Schwarz, Weiß oder Mitternachtsblau vorbestellbar und wird ab dem 19. September 2021 versandt. Es kostet 59,95 USD in den USA / 49,99 GBP in Großbritannien.

"An der ursprünglichen Recon 200 gab es für Spieler bereits so viel zu mögen, und das Gen 2-Angebot ist mit seinem aktualisierten Design und den zusätzlichen Funktionen noch stärker", sagte Jürgen Stark, CEO des Unternehmens.