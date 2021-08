A500 Mini ist die Amiga-Minikonsole, die Sie schon immer haben wollten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Retro Games hat angekündigt, dass es seiner auf dem C64 basierenden Mini-Konsole eine weitere überarbeitete Commodore-Maschine folgen wird: den Amiga.

Der A500 Mini kommt Anfang 2022 und wird 25 Amiga-Gaming-Klassiker beinhalten, darunter Worms, The Chaos Engine (von The Bitmap Brothers) und Simon The Sorceror.

Sie können auch zusätzliche Amiga-Spiele per USB-Stick auf die Mini-Konsole laden, mit voller WHDLoad-Unterstützung und mehreren Optionen.

Das Speichern und Fortsetzen von Spielen wird einfacher denn je, während das Gerät die Emulation des ursprünglichen A500 (OCS), des Enhanced Chip Set (ECS) und der Advanced Grapgics Architecture (AGA) des leistungsstärkeren A1200-Modells bietet.

Neben der kleinen Amiga-inspirierten Konsole erhalten Sie eine 2-Tasten-Maus und ein 8-Tasten-Präzisions-Gamepad.

Der A500 Mini funktioniert auch mit einer externen USB-PC-Tastatur.

„In dieser ersten Mini-Version von The A500 haben wir das geschaffen, was Gaming-Fans unserer Meinung nach lieben werden und als Weiterentwicklung von Mini-Spielekonsolen sehen“, sagte der Geschäftsführer von Retro Games, Paul Andrews.

Der A500 Mini wird in Großbritannien 119,99 £, in Europa 129,99 € und in den USA 139,99 $ kosten.

Sie können den C64 Mini immer noch online finden, heutzutage oft zu einem Schnäppchenpreis.

