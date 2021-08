Zweiter Alpha-Test von PUBG New State, um mehr Leute einzuladen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste große Ding für PUBG auf Mobilgeräten rückt einer breiten Veröffentlichung immer näher – PUBG: New State setzt sein erweitertes Testprogramm fort. Nach einem großen Alpha-Test Anfang des Sommers gibt es einen weiteren, für den Sie sich jetzt anmelden können.

Dieser neue Test wird anscheinend für eine noch größere Anzahl von Spielern sein, was darauf hindeutet, dass das Spiel der vollständigen Veröffentlichung immer näher kommt, worauf wir uns sehr freuen.

Diesen Monat werden wir ein viel breiteres Publikum einladen, PUBG: NEW STATE mit dem zweiten Alpha-Test des Spiels zu erleben.



Anmeldungen beginnen am 9. August: https://t.co/DCsZ5OFdWs pic.twitter.com/Brnkod0RoH — PUBG: NEUER ZUSTAND (@PUBG_NEWSTATE) 8. August 2021

Es ist noch nicht bestätigt, wann der Test selbst beginnt oder wie lange er läuft, aber wir gehen davon aus, dass dies bald klarer wird. Wenn Sie also New State ausprobieren möchten, bevor es veröffentlicht wird, sollten Sie es auf jeden Fall tun Holen Sie sich Ihren Namen auf die Liste, indem Sie die offizielle Website besuchen .

New State verspricht, PUBG Mobile mit neuen Gadgets und Waffen sowie verbesserter Grafik in eine futuristischere Zeitachse zu bringen, also ist dies ein wichtiger Schritt für die Serie. An anderer Stelle hat PUBG auch ein interessantes Rebranding seines Hauptspiels gehabt, das jetzt PUBG Battlegrounds heißt, wobei die Tatsache ignoriert wurde, dass BG bereits für Battlegrounds stand ... Branding, was für ein Spaß, was?