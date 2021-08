Back 4 Blood Vorschau: Ist das das neue Left 4 Dead?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist leicht zu vergessen, dass, als Valve dem Hit-Shooter Left 4 Dead nach nur einem Jahr eine Fortsetzung folgte, viele Leute wütend waren, dass das erste Spiel nicht unterstützt wurde und genug Post-Release-Inhalte erhielten, um einen weiteren vollständigen Eintrag in der zu rechtfertigen Serie.

Nun, das war 2009 und seitdem hatten wir absolut nichts mehr von Valve, abgesehen von kleinen Updates und Kosmetikpaketen, die vor langer Zeit versiegt waren. Seitdem ist die Nachfrage nach einer Fortsetzung im Laufe der Zeit gestiegen, und obwohl sie nicht allzu laut damit prahlen, versucht Turtle Rock Studio diese Lücke effektiv mit einem spirituellen Nachfolger, Back 4 Blood, zu füllen.

Wir haben eine Menge davon gespielt, während die offene Beta läuft, eines der wenigen Fenster, in denen diejenigen, die vorbestellt haben, das Spiel ausprobieren und vor der Veröffentlichung bei der Feinabstimmung helfen können, und können berichten, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist Valve Stardust überall, das sieht aus wie ein lustiger und zuverlässiger Zombie-Shooter.

Die Ähnlichkeiten zwischen Left 4 Dead und Back 4 Blood fallen sofort auf, und es ist nicht nur die Zahl, die in der Mitte jedes Spieltitels steckt. Wieder einmal werden Sie und drei Teamkollegen im Hauptmodus des Spiels versuchen, in einer Reihe von Levels zwischen sicheren Räumen zu gelangen und dabei Horden von Untoten zu bekämpfen.

Genau wie bei Valves altem Shooter gibt es auch spezielle Zombies, die von Zeit zu Zeit erscheinen, um Ihnen das Leben zu erschweren. Einige werden dich anspucken und dich festnageln, andere werden dich angreifen und wieder andere werden beim Tod gewaltsam explodieren – alles entworfen, um sicherzustellen, dass du beim Kampf bewusst bleibst.

Sie haben natürlich eine Reihe von Optionen, die Ihnen bei der Abwehr helfen, von Pistolen über Schrotflinten, Sturmgewehre und Maschinenpistolen, die alle mit einer Reihe von Aufsätzen, die Sie auf der ganzen Welt finden und kaufen können, angepasst werden können. Dies ist ein großer Unterschied zu Left 4 Dead, den wir beim Spielen gespürt haben Füße und völlig ändernd, wie Sie mitten im Lauf spielen.

Die Hauptspielmuster sind jedoch die gleichen – arbeiten Sie sich gemeinsam durch und bewegen Sie sich zusammen, wehren Sie Stöße von Zombies ab, während Sie gehen, und treffen Sie dann auf eine Blockade. Aktiviere etwas Lautes oder erzwinge eine Explosion, um dir den Weg zu öffnen, aber mach dich bereit, als Ergebnis gegen eine viel größere Horde zu kämpfen.

Es ist ein bewährtes System und die Rhythmen funktionieren gut. Außerdem hat sich das Waffenspiel stark verbessert, seit wir das Spiel in Alpha-Form gespielt haben - es gibt jetzt mehr Schlagkraft, aber vor allem fühlt es sich einfacher an zu kontrollieren, mit einer extrem großzügigen Zielhilfe auf dem Controller, die beim Verfolgen von Zielen hilft (obwohl sie gelegentlich zu viel Kontrolle wegnimmt) von dir).

Noch einzigartiger für Back 4 Blood ist sein Modifikatorsystem, ein kartenbasiertes Roster, mit dem Sie einige Bedingungen für jeden gemeinsamen Lauf auswählen und sich einigen zufälligen Herausforderungen stellen können. Sie können zum Beispiel eine Karte ziehen, die Ihrem gesamten Team etwas mehr Reservemunition ermöglicht oder 10 Prozent mehr Ausdauer erhält. Ebenso könnte das Spiel jedoch eine Karte enthüllen, die die gesamte Karte in einen dichten Nebel hüllt, um das Erfassen Ihrer Ziele etwas schwieriger zu gestalten.

Es ist ein System, das einiges an Training erfordert, aber eine großartige Idee ist, die dazu beitragen sollte, Läufe frisch und herausfordernd zu halten, insbesondere auf höheren Schwierigkeitsgraden, bei denen Sie als Überlebender ziemlich zerbrechlich sind.

Allerdings gibt es einige leichte Warnzeichen aus dem neuen Beta-Spieltest – der größte davon dreht sich um den Versus-Modus des Spiels. In den Tagen von Left 4 Dead ermöglichte dies einem Team von Überlebenden Läufe, bei denen die speziellen Infizierten von rivalisierenden Spielern kontrolliert wurden, was zu komplexen Strategien und Hinterhalten führte.

In Back 4 Blood ist dieser Modus stattdessen ein Hordenmodus, in dem Spieler Angriffswellen von normalen Zombies und speziellen Feinden abwehren, die vom anderen Spielerteam kontrolliert werden. Es macht immer noch viel Spaß und hat eindeutig mehr Wettbewerbsvorteile als die Koop-Kampagnen, aber das Gefühl, dass Sie immer wieder dasselbe tun, stellt sich ziemlich schnell auf.

Turtle Rock Studios hat klargestellt, dass Balance-Beschränkungen bedeuten, dass Versus-Kampagnen derzeit nicht auf dem Tisch sind oder in Zukunft wahrscheinlich sein werden. Dies kann also nicht geändert werden, und das ist eine Schande. Es hört sich so an, als hätten die speziellen Zombies in einer Kampagnenumgebung keine Chance, wenn man bedenkt, wie viele offensive Optionen dem Team der Überlebenden offen stehen.

Das ist schade, aber man kann Back 4 Blood nicht allzu sehr dafür kritisieren, was es nicht ist - immerhin sieht es vielversprechend aus. Es sieht und klingt auch großartig auf PS5, wo wir es gespielt haben, wobei der DualSense in Feuergefechten ein tolles zusätzliches Feedback gibt. Da das Spiel am Starttag den Game Pass erreicht, wird es natürlich höchstwahrscheinlich ein größerer Hit auf der Xbox.

Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren, denn sobald die Ecken und Kanten abgeschliffen sind und Back 4 Blood für seine breitere Veröffentlichung bereit ist, denken wir, dass es eine wirklich großartige Option für Koop-Abende mit Freunden sein könnte, die mehr aufnehmen entspannender Slot im Kader im Vergleich zu Stress-Festen wie Call of Duty: Warzone.

Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass es sich nicht um Left 4 Dead 3 handelt, und einige Leute müssen sich möglicherweise an diese Idee gewöhnen, bevor sie sie zu sehr annehmen können.