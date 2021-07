PUBG New State erhält eine Hintergrundgeschichte, wenn der Start näher rückt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste Spiel, das sich zu einem Blockbuster von Krafton entwickelt, ist PUBG New State .

Der neue Titel von den Herausgebern des Hits PUBG: Mobile Game neckt seit einiger Zeit seinen neuesten Titel und liefert Informationen darüber, was Sie vom kommenden Mobile-Spiel erwarten können.

Jetzt gibt es eine Hintergrundgeschichte, um die Details zu konkretisieren, dank einer von Krafton veröffentlichten Kurzgeschichte.

New State spielt im Jahr 2051 und wir hatten zuvor gehört, dass sich die Handlung um eine Stadt namens Troi dreht. Diese fiktive Stadt liegt am Stadtrand von Lansing, Michigan, wo die Handlung stattfindet.

Die Kurzgeschichte zeichnet ein Bild der Welt, das vertraut klingt: Es ist typisch dystopisches Zeug, greift aber viele zeitgenössische Ängste auf - die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landschaft (es wird erwähnt, dass der größte Teil Floridas unter Wasser liegt), während die Welt, die Neu Der Staat spielt in wird vom Zusammenbruch der normalen Gesellschaft geplagt.

In der Hintergrundgeschichte gibt es Hinweise auf die Ängste, die die Pandemie ausgelöst hat, auf den Ausfall von Versorgungsleitungen und darauf, wie die Dinge zusammenbrechen, wenn diese Systeme ausfallen. Es gibt auch eine Erwähnung von "ein Schiff blockiert einen Kanal", eine Anspielung auf den Vorfall "Ever Given Suez Canal".

Der eigentliche Wendepunkt, der uns in das Universum führt, das das Spiel einnimmt, ist das Versagen der USA, ihre Staatsschulden zu bedienen, bankrott zu gehen und im Grunde alles zusammenbricht. Die Zivilgesellschaft implodiert und zerfällt in eine Reihe von Fraktionen.

Darauf konzentriert sich die Kurzgeschichte wirklich, wobei verschiedene Gruppen in Michigan versuchen, entweder die Macht zurückzugewinnen oder eine Art von Ordnung wiederherzustellen. Wir erfahren mehr über die Great Lakes Coalition (GLC), Mayhem und New State.

Jede Fraktion kämpft gegeneinander, jede mit unterschiedlichen Zielen – manche wollen die Gesellschaft wiederherstellen, manche wollen die Gesellschaft neu starten, manche wollen einfach nur reich werden.

Aber dank eines Verletzten erfahren wir, dass eine neue Streitmacht auf den Plan getreten ist, eine, die nicht die Einschränkungen hat, die andere beeinflussen - gut ausgerüstet und mit einem anderen Zweck - der zu sein scheint, das Spiel zu leiten.

Wir hören von Jägern in Troi, die goldene Masken tragen, die gerade hereingekommen sind und alle ausgelöscht haben – und bereiten die Szene für die nächste Folge vor, während wir uns ein Bild davon machen, was in PUBG New State passiert.

Es gibt Platz für weitere Geschichten sowie Abschnitte auf der Website für Fraktionen, was darauf hindeutet, dass das Fraktionsspiel eine Rolle in New State spielen könnte, wenn es startet.

Der Start wurde immer für 2021 versprochen und da mehr Inhalte erscheinen, können wir nicht weit davon entfernt sein, genau zu erfahren, wann wir diesen futuristischen Battle Royale-Titel spielen werden.