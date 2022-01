Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valves lang gemunkeltes Steam Deck ist jetzt offiziell. Naja fast. Das Switch-ähnliche Handheld-Gaming-Gerät sollte später in diesem Jahr in den USA und Großbritannien erscheinen, aber Valve verzögerte die Markteinführung um zwei Monate.

Hier ist, was Sie wissen müssen.

Haben Sie sich jemals gewünscht, Sie könnten mehr Ihrer Lieblings-PC-Spiele auf der Switch spielen?

Nun, im Juli 2021 stellte Valve Steam Deck vor, einen Handheld-PC für Spiele, der den Markt für tragbare Geräte stark aufrütteln könnte.

Mit dem Steam Deck können Sie sofort nach dem Einloggen auf Ihre gesamte vorhandene Steam-Bibliothek zugreifen. Es führt ein modifiziertes SteamOS aus, mit dem Sie Spiele wie Doom Eternal herunterladen und spielen können. Außerdem können Sie darauf PC-Software installieren und betreiben, darunter einen Webbrowser, andere Spieleläden wie den Epic Games Store und Video-Streaming-Dienste. Es kann sogar an einen Monitor und Gaming-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder einen Controller angeschlossen werden.

Und dank der Cloud-Speicherfunktion können Sie Spielstände nahtlos zwischen Ihrem Steam-Deck und Ihrem PC übertragen.

Steam Deck verfügt über einen 7-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800 für 720p-Gameplay. Es ist berührungsfähig, damit Sie auch geeignete Spiele auf diese Weise steuern können.

In Bezug auf die Leistung bietet jedes Steam-Deck die gleiche Leistung: 16 GB LPDDR5-RAM und eine AMD-APU mit einer Quad-Core-Zen-2-CPU mit acht Threads und acht Recheneinheiten mit AMD-RDNA-2-Grafik. Es sind jedoch drei verschiedene Speicherebenen verfügbar: 64 GB eMMC-Speicher, 256 GB NVMe-SSD-Speicher und 512 GB Hochgeschwindigkeits-NVMe-SSD-Speicher. Bei allen Modellen können Sie den Speicher auch per microSD erweitern.

Das Steam Deck verfügt über 16 GB einheitlichen LPDDR5-Speicher mit einer Bandbreite von insgesamt 88 GB/s. Die GPU wird anscheinend Zugriff auf bis zu 8 GB dieses gemeinsam genutzten Speichers haben.

Weitere Merkmale sind eingebaute Mikrofone, ein Gyroskop zur Bewegungssteuerung und ein „40-Wattstunden-Akku, der für die meisten Spiele mehrere Stunden Spielzeit bietet“. Laut Valve kann das Steam Deck gleichzeitig aufgeladen und gespielt werden und wird mit einem 45-Watt-Netzteil geliefert.

Wir haben jetzt auch gehört, dass 30 FPS für Spiele als erwartete Mindestleistung angestrebt werden, obwohl dies sicherlich je nach Titel variieren wird.

Es verfügt über einen USB-C-Anschluss, der externe Anzeigeunterstützung für bis zu zwei 4K-Monitore bei 60 Hz bietet. Die Spezifikationen bedeuten auch, dass Steam Deck AMD FidelityFX Super Resolution unterstützen wird, was eine Hochskalierung ähnlich wie Nvidias DLSS ermöglicht .

Steam Deck hat zwei Thumbsticks und zwei Trackpads im Steam Controller-Stil unter dem Thumbstick, die das Gefühl der Verwendung einer Maus nachahmen können. Die Vorderseite des Handgeräts hat auch ABXY-Tasten und ein D-Pad. Ähnlich wie beim Switch verfügt Steam Deck über zwei Schulterauslöser auf jeder Seite, und es gibt vier Zurück-Tasten (zwei auf jeder Seite) für noch mehr Optionen.

Steam Deck bietet Zugriff auf die Steam-Bibliothek und führt eine Version von Steam OS aus, die für mobile Spiele optimiert ist. Das Betriebssystem basiert eigentlich auf Linux. Tatsächlich kann Steam Deck von fortgeschrittenen Benutzern als vollwertiger Linux-Computer verwendet werden. Laut Valve können Sie eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor anschließen – außerdem können Sie PC-Software darauf installieren, im Internet surfen und damit auf andere Spieleläden zugreifen. Es verfügt über Cloud-Speicher für die Synchronisierung von Dateien zwischen Geräten und eine Suspend/Resume-Funktion, um das Gerät in den Ruhemodus zu zwingen.

Weitere Funktionen sind Chat, Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Spiele direkt von Ihrem PC über Valves Remote Play-Funktion auf Steam Deck zu streamen.

Valve plant, ein Dock zu verkaufen, mit dem Sie ein Steam Deck abstützen können, um es an externe Displays oder Fernseher anzuschließen. Es ist jedoch nicht erforderlich und wird auch kurz nach der Konsole veröffentlicht, da es noch nicht gezeigt wurde. Laut Valve kann Steam Deck an Ihren Fernseher, Monitor oder „sogar an Ihre alte CRT angeschlossen werden, wenn Sie die richtigen Kabel haben“. Das Stem Deck ist mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet, die HDMI-, Ethernet- und USB-Daten sowie Bluetooth enthalten.

Auf den FAQ-Seiten hat Valve eine Reihe brennender Fragen beantwortet:

Wäre Valve daran interessiert, exklusive Steam Deck-Titel zu haben?

Nein, das ergibt für uns nicht viel Sinn. Es ist ein PC und es sollte nur Spiele spielen wie ein PC.

Wie viele Tonkanäle unterstützt Steam Deck?

Wir unterstützen zwei bei Verwendung der integrierten Lautsprecher, aber wir unterstützen Mehrkanal bei Verwendung von HDMI oder Bluetooth.

Gibt es zu diesem Zeitpunkt Pläne, 5G oder LTE hinzuzufügen?

Es ist nicht geplant, Mobilfunk hinzuzufügen, Sie können jedoch jederzeit eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen.



Wie viel VRAM hat Steam Deck?



Steam Deck verfügt über 16 Gigabyte einheitlichen Speicher. Ein Gigabyte, das für die GPU reserviert ist, aber je nach Arbeitslast kann die GPU auf bis zu 8 GB zugreifen.



Wird die Leistung von Steam Deck unterschiedlich sein, je nachdem, ob es angeschlossen ist oder ob es mit Batterie betrieben wird?



Wir konzentrieren uns darauf, Ihnen die volle Leistung der APU sowohl im Akkubetrieb als auch im Netzbetrieb zur Verfügung zu stellen. Wir erwarten, dass die Leistung in beiden Konfigurationen durchweg gleich ist.



Unterstützt Deck nur den Vollbildmodus?

Das Steam Deck führt Spiele standardmäßig automatisch im Vollbildmodus aus. Wenn Sie jedoch zum Desktop wechseln, können Sie Spiele im Fenstermodus ausführen.

Wird Steam Deck VR unterstützen?

Technisch ist es möglich. Wir haben gesehen, wie Leute es manipuliert haben, aber wir haben Steam Deck nicht für VR entworfen und optimiert.

Wird AMD FSR in Steam Deck integriert?

FSR ist bereits für einige Anwendungen verfügbar, die es unterstützen. Spiele, die bereits FSR enthalten, funktionieren unverändert, aber auch FSR-Unterstützung wird als Teil einer zukünftigen Version des Betriebssystems enthalten sein. Sobald dies geschieht, könnten Spiele möglicherweise FSR nutzen, auch wenn die Spiele selbst es nicht nativ unterstützen.

Unterstützt das Steam-Deck lokalen Mehrspieler-/Couch-Koop?

Auf jeden Fall – Sie können auf dem Steam Deck auf verschiedene Arten lokal kooperieren. Sie können Controller über Bluetooth oder direkt über USB anschließen. Sie können auch mit Remote Play Together spielen, wo sich andere Spieler auf anderen Decks oder PCs befinden.



Wann wird Steam Deck in weiteren Ländern verfügbar sein?



Wir sind noch dabei, Pläne mit einer Reihe anderer Länder und Territorien abzuschließen. Noch gibt es nichts Solides anzukündigen oder zu bestätigen, aber wir können sagen, dass wir wirklich hart daran arbeiten, Steam Deck in Japan und Australien verfügbar zu machen.

Valve

64 GB eMMC-Speicher für 399 US-Dollar

256 GB NVMe-SSD-Speicher für 529 US-Dollar

512 GB NVME-SSD-Hochgeschwindigkeitsspeicher für 649 US-Dollar

In den USA gibt es verschiedene Steam Deck-Modelle zu Preisen von 399 $, 529 $ und 649 $. In Großbritannien kosten diese Modelle 349 £, 459 £ und 569 £.

Die Modelle und ihre Preise skalieren basierend auf Ihrer bevorzugten Speicher- und Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Valve hat kürzlich angekündigt, dass es nächsten Monat mit der Auslieferung seiner mit Spannung erwarteten Steam Deck- Handheld-Konsole beginnen wird.

Laut dem Blog des Unternehmens und einem Tweet wird Steam Deck ab dem 25. Februar 2022 in den Verkauf gehen. Kunden mit Reservierungen erhalten an diesem Tag eine E-Mail-Benachrichtigung und haben drei Tage Zeit, um eine Bestellung aufzugeben. E-Mails werden in derselben Reihenfolge versendet, in der die Reservierungen vorgenommen wurden, und Sie können nur das Steam-Deck-Modell kaufen, das Sie ursprünglich reserviert haben. Valve wird jede Woche neue Chargen für diejenigen veröffentlichen, die eine Reservierung erhalten haben.

Ihre Reservierungsanzahlung wird verrechnet und die Versandkosten sind enthalten, sagte Valve. Bestellungen, die am 25. aufgegeben werden, beginnen am 28. mit dem Versand.

Denken Sie daran, dass Valve Steam Deck erstmals im Juli 2021 angekündigt hat, mit dem Versprechen, dass der Versand im Dezember beginnen würde. Valve verzögerte schließlich sein Veröffentlichungsdatum aufgrund von Problemen in der Lieferkette um zwei Monate. Aber es sieht jetzt so aus, als wäre das die einzige Verzögerung gewesen. Valve lässt Sie auch weiterhin das Steam Deck für 5 US-Dollar reservieren.

Wenn Sie jedoch jetzt reservieren, heißt es auf der Bestellseite derzeit, dass Sie damit rechnen können, dass es "nach Q2 2022" eintrifft.

Valve

Reservierungen wurden erstmals im Juli 2021 für Benutzer geöffnet, die vor Juni 2021 bei Steam eingekauft hatten. Alle drei Optionen standen zur Reservierung zur Verfügung. Sie sind tatsächlich noch verfügbar, obwohl der Liefertermin jetzt weit entfernt ist – Sie erhalten Ihre Konsole irgendwann nach dem zweiten Quartal 2022, wenn Sie derzeit eine reservieren.

Es gibt eine erstattungsfähige Reservierungsgebühr von 5 $ und eine Reservierung pro Person. Denken Sie daran, dass dies keine Vorbestellung ist; Sie werden einfach in eine Warteschlange gestellt, um das Gerät zu bestellen. Wenn Inventar verfügbar ist, werden Kunden in der Reihenfolge benachrichtigt, in der Reservierungen vorgenommen wurden, um ihren Kauf zu tätigen.

Die ersten Einheiten von Steam Deck werden im Februar 2022 in den USA, Kanada, der EU und Großbritannien eingeführt, weitere Regionen folgen später im Jahr.

