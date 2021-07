PUBG: Neue staatliche Vorregistrierungen werden im August 2021 auf das iPhone kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zu sagen, dass das Team hinter dem mobilen Hit PUBG Mobile Vorfreude auf das nächste Spiel hat, wäre eine Untertreibung. PUBG: New State hatte bereits 20 Millionen Vorregistrierungen für Android und jetzt können iPhone- und iPad-Benutzer mitmachen – mit der Eröffnung der iOS-Vorregistrierung im August 2021.

Dies wird zwar nicht der Starttermin für das neue Spiel sein, aber es ist ein großer Schritt nach vorne für den neuen Titel, der später im Jahr erscheinen wird.

Krafton hat New State in den letzten Monaten geärgert und einige der Karte und einige der Funktionen des Spiels gezeigt. Es spielt auf einer Karte namens Troi und ist ein futuristisches Battle-Royale-Spiel, das verspricht, ein besseres Grafik- und Spielerlebnis zu bieten als alles, was wir bisher gesehen haben.

Warum nicht PUBG Mobile weiterentwickeln ? Es scheint, dass Krafton einen Schritt ändern wollte, und je mehr dies enthüllt wird, desto mehr fühlt es sich an, als würde es mit einigen der futuristischeren Elemente von Call of Duty Mobile konkurrieren. Bisher haben wir eine Reihe von technischen Elementen gesehen, die im Spiel verfügbar sein werden.

Der neueste Trailer (den Sie oben auf der Seite sehen können) wird die Begeisterung für diesen neuen Titel steigern und zeigt die Elektroautos, die durch den Ort rasen, und einige der wichtigsten Orte der neuen Karte. Natürlich ist dies kein Gameplay-Material, und über New State hängt die große Frage, wie unterschiedlich es tatsächlich von PUBG Mobile sein wird.

Wir warten immer noch auf die Bestätigung dieses wichtigen Veröffentlichungsdatums, aber es wurde vor Ende des Jahres versprochen.