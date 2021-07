Destiny 2-Showcase für die Erweiterung The Witch Queen, die in Vorbereitung ist

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Inhaltskalender von Destiny 2 läuft weiter, obwohl es eine Weile her ist, seit die letzte vollständige Erweiterung, Beyond Light, veröffentlicht wurde. Bungie hat jedoch bestätigt, dass es bald viel mehr über den nächsten Schritt zeigen wird.

Die neue Erweiterung mit dem Titel The Witch Queen wird am 24. August 2021 vollständig präsentiert, kündigte der Entwickler in einem ziemlich nackten Tweet an.

Es mag relativ kryptisch sein, aber wir kennen den Titel der Erweiterung bereits dank Bungies eigener Roadmap aus der Zeit vor der Veröffentlichung von Beyond Light.

Darüber hinaus geht ein Blog-Post von Bungie auf einige In-Game-Events und -Kampagnen ein und bekräftigt erneut, dass der Showcase noch viel mehr über die Erweiterung verraten wird.

In Bezug auf ein tatsächliches Veröffentlichungsdatum ist die Veröffentlichung nicht vor Anfang 2022 geplant, daher dauert es noch eine Weile, bis es jemand in die Hände bekommt.

Vorerst müssen wir jedoch nur bis Ende August warten und sehen, ob Gerüchte darüber auftauchen, was wir als Teil der neuen Inhaltstranche von Destiny 2 genießen werden.