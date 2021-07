Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Atari hat angekündigt, sich von mobilen und Free-to-Play-Titeln zu entfernen und seine Geschäftsstrategie in den kommenden Jahren wieder auf Premium-Konsolen- und PC-Releases auszurichten.

Die Veränderung folgt auf viele Jahre, in denen die Markenstrategie des Unternehmens mehr als nur eine kleine Verwässerung beinhaltete, einschließlich der Verpachtung des Namens an Casinos und Hotels.

Nun hat das Unternehmen eine neue Ausrichtung angekündigt, wie GamesIndustry.biz berichtet.

Der CEO von Atari, Wade J. Rosen, sagte: "Unsere Absicht bei jedem Spielerlebnis ist es, zugängliche und freudige Momente eines sinnvollen Spiels zu bieten. Das ist der Kern von Atari und das, was unsere Geschichte mit unserer Zukunft verbindet. Zu diesem Zweck sind wir der Meinung, dass Premium-Spiele besser repräsentativ für diese Art von Spielerlebnis und die Atari-DNA."

Rosen erkannte auch einige der Gründe für die Änderung an, darunter den zunehmend wettbewerbsorientierten Markt für Free-to-Play-Titel, und wies darauf hin, dass eine Liste bestehender Spiele in der Atari-Liste rechtzeitig verkauft oder geschlossen werden würde, darunter die folgenden: Achterbahn Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf und Atari Combat: Tank Fury.

Was dies in Bezug auf einen tatsächlichen Veröffentlichungsplan bedeutet, kann derzeit noch spekuliert werden, aber Rosen gab an, dass es Titel gebe, die in diesem Geschäftsjahr, das bis Ende März 2022 läuft, auf den Markt kommen sollen, also sind eindeutig Projekte in der Pipeline . Diese werden höchstwahrscheinlich an die kürzlich veröffentlichte Atarai VCS-Konsole anknüpfen.