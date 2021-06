Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - KFC Gaming hat sein eigenes Retro-E-Sport-Turnier ins Leben gerufen, bei dem 10.000 £ und ein spezieller KFC-Arcade-Automat zu gewinnen sind.

Der Hot Winger 64 ist ein Multi-Game-Schrank mit einer Vielzahl von Top-Retro-Spielen und zwei Steuerelementen für den Multiplayer. Es ist einmalig und kann nur im Turnier gewonnen werden, das morgen, Freitag, 25. Juni 2021 beginnt.

Zusätzlich zu den Gewinnerpreisen geht der Rest des Gesamtpreistopfs von £30.000 an die Zweitplatzierten.

Die Teilnehmer spielen am Freitag Tetris, am 2. Juli Space Invaders Extreme und am 9. Juli ein von der Community ausgewähltes Mystery-Spiel.

Der Hot Winger 64 erinnert uns an die Ende letzten Jahres vorgestellte KFConsole. In Verbindung mit Cooler Master entwickelt, ist es eine PC-basierte Maschine mit einem speziellen Heizzug, um Ihr Huhn auf der richtigen Temperatur zu halten.

Obwohl es sich um ein echtes Produkt handelt, haben wir seitdem nicht viel darüber gehört.

Dennoch haben wir in der Zwischenzeit die bestätigte Veröffentlichung des Xbox Mini Fridge, um uns bei Laune zu halten.

Fragst du dich, was als nächstes kommt? Ein Handheld von McDonalds in Form eines Filet-O-Fish? Oder einen Subway VR-Helm, der auch die Gerüche einer Meatball Marinara verströmt?

Wir können nur hoffen.

Schreiben von Rik Henderson.