Crysis Mobile könnte auf der E3 2021 starten

(Pocket-lint) - Crysis erlebt im letzten Jahr eine kleine Renaissance, mit der Veröffentlichung von Crysis Remastered, die die Liebe einiger Spieler mit der Serie neu entfacht, und einer neuen Veröffentlichung von Remastern für die gesamte Trilogie in der Pipeline, damit die Leute das Ganze durchspielen können auf moderner Hardware.

Nun gibt es jedoch Gerüchte, dass Crysis auch ein komplett neues Spiel bekommen wird, wenn auch auf einer Plattform, die Sie vielleicht nicht vermutet haben. Das Franchise, das so lange mit den leistungshungrigsten Anforderungen im PC-Gaming in Verbindung gebracht wurde, wird offenbar mobil.

Es gibt keine offizielle Bestätigung, dass dies stattfindet, aber Branchenlecker sagen, dass das Spiel, das vorerst einfach Crysis Mobile genannt wird, in Arbeit ist und sowohl auf mobile Plattformen (iOS und Android) als auch auf den Nintendo Switch abzielt.

>Crysis-Mobile



Dies ist ein weiteres Projekt, das Kochen hat. Dieses Spiel zielt auf mobile Plattformen und Nintendo Switch ab.

Anscheinend hat es ein ziemlich einfaches Konzept von 1v50. — Gaming-Updates und Countdowns I Kostenlos (@Onion00048) 6. Juni 2021

Das Spiel wird anscheinend ein "1v50" -Erlebnis im Multiplayer sein, also könnte es ein einfacher Versuch sein, in das Battle-Royale-Fieber einzusteigen, das in den letzten fünf Jahren so viel von der Spieleindustrie erfasst hat.

Da Unternehmen wie EA in Apex Legends Mobile investieren, besteht eindeutig die Überzeugung, dass es mehr Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der Menschen geben kann, als die Powerplayer von Fortnite, COD Mobile und PUBG derzeit zu bewältigen haben.

Derselbe Account hat auch behauptet, dass Crytek auf der diesjährigen E3-Konferenz auch ein neues Crysis-Hauptspiel namens The Crysis ankündigen wird, das als sanfter Neustart fungieren wird, um das Haupt-Franchise auf Konsole und PC wieder zum Laufen zu bringen viel zu freuen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.