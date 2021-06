Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Atari bringt endlich eine neue Konsole auf den Markt - die erste seit vielen Jahren . Während einer anfänglichen Finanzierungsphase früher Ataribox genannt, wurde es in Atari VCS umbenannt - eine Reminiszenz an den ursprünglichen Namen des Atari 2600 aus den 70er Jahren. Jetzt hat Atari ein Veröffentlichungsdatum und einen Preis bekannt gegeben.

Das Retro-inspirierte System soll am 15. Juni 2021 auf den Markt kommen. Das Basismodell in Onyx kostet 299,99 US-Dollar. Es gibt auch ein "All-In" -Paket für 399,99 US-Dollar, das mit dem Classic Joystick und dem Modern Controller geliefert wird. Sie können es entweder in den Farben Black Walnut oder Onyx erhalten. Wenn Sie sich stattdessen dafür entscheiden, jeden Controller separat zu kaufen, kosten sie 59,99 USD pro Stück, sagte Atari.

Das Atari VCS enthält 100 Arcade- und Atari 2600-Spiele sowie ein Abonnement für die Bibliothek von Antstream Arcade. Es kann auch einen PC verdoppeln. Sie können also Windows oder Linux darauf installieren und bei Bedarf für andere Aufgaben verwenden. Außerdem ist es mit Streaming-Diensten wie Netflix und Prime Video ausgestattet. Es bietet sogar Zugriff auf einen integrierten Chrome-Browser und die Workspace-Apps von Google.

Es läuft auf einem AMD Ryzen-Prozessor und ist in der Lage, 4K-Auflösung, HDR und 60 Bilder pro Sekunde zu erreichen. Es unterstützt Dualband-WLAN, Bluetooth 5.0 und USB 3.0 und Sie können den internen Speicher erweitern. Wenn einer dieser Punkte Sie interessiert, wird das Atari VCS von GameStop, Best Buy, Micro Center und der offiziellen Atari VCS-Website erhältlich sein . Die Konsole startet in den USA, um zu starten.

Derzeit kommt es nicht nach Europa, obwohl das Unternehmen angedeutet hat, dass es das Gerät auf breiterer Ebene auf den Markt bringen könnte.

Schreiben von Maggie Tillman.