(Pocket-lint) - Koch Media ist seit den 1990er Jahren ein Spiele-Distributor und -Publisher, hat aber in der Regel unter mehreren Namen veröffentlicht. Deep Silver ist beispielsweise ein Label von Koch Media. Ebenso wie Ravenscourt.

Jetzt hat es ein neues Premium-Spiele-Publishing-Label gegründet, das viele seiner größten Triple-A-Spiele ab 2021 und darüber hinaus abwickeln wird.

Hier finden Sie alles, was Sie über Prime Matter und die erste Liste der herauskommenden Spiele wissen müssen.

Prime Matter ist ein neuer großer Spiele-Publisher, der sich mit Premium-Titeln befassen wird. Das Spieleangebot von Koch Media wird einige bekannte Namen sowie eine Menge brandneuer geistiger Eigenschaften (IP) umfassen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Es wurde als Teil der E3 2021-Spielereien zusammen mit einem Dutzend Spielen für PlayStation, Xbox und/oder PC angekündigt.

„Prime Matter ist ein neues Zuhause für Premium-Spiele und bietet sowohl aktuellen als auch zukünftigen Partnern das gesamte Know-how der Koch Media Group sowie ein neues und dynamisches Team, das sich der Maximierung ihres wahren Potenzials verschrieben hat“, sagte Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media.

Während eines speziellen Prime Matter-Medienbriefings enthüllte das neue Label 13 Spiele, die in den nächsten Jahren erscheinen werden.

Hier ist die erste Welle von Spielen, die das Prime Matter-Logo tragen. Wir haben sie in chronologischer Reihenfolge aufgelistet:

Verfügbar: 24. August 2021

24. August 2021 Format(e): PC & Konsole

Das ursprüngliche Kings Bounty erschien zum ersten Mal vor mehr als 30 Jahren - eine Fortsetzung war damals längst überfällig. Der russische Entwickler 1C Entertainment haucht dem RPG-Strategie-Genre, das mit dem ersten gerade erst begonnen hat, neues Leben ein.

Verfügbar: September 2021

September 2021 Format(e): PC

Ein weiteres RPG, dieses Mal rundenbasiert, isometrisch und beeinflusst von den Originalspielen Fallout und Wasteland. Die große Wendung ist, dass es in den alternativen 1970er Jahren spielt, mit all der funky Musik und den dazu passenden Biegevorhängen.

Verfügbar: Q2 2022

Q2 2022 Format(e): PC & Konsole

Wir haben noch keine Bildschirme für The Chant, aber es ist ein Third-Person-Survival-Horror, der mehr auf Psychdelia als auf Schock und Blut basiert.

Verfügbar: 2022

2022 Format(e): PC & Konsole

Das südkoreanische Studio Iggymob wendet sich an Third-Person-Action-Spiele, wobei Gungrave GORE verspricht, kugelbasiertes Chaos zu liefern.

Verfügbar: 2022

2022 Format(e): PC

Crossfire: Legion ist ein Echtzeit-Strategiespiel eines neuen Entwicklerteams, das sich aus Entwicklern zusammensetzt, die an Homeworld, Company of Heroes und Dawn of War mitgearbeitet haben. Es wird sowohl eine Einzelspieler-Kampagne als auch einen Mehrspieler-Modus haben, mit einem Gameplay, das uns bisher stark an die schönsten Momente von Command & Conquer erinnert.

Verfügbar: 2022

2022 Format(e): PC & Konsole

The Last Oricru ist ein hartes Action-RPG, aber mit Optionen im Stil von Choose Your Own Adventure, die große Auswirkungen auf den Spielverlauf haben können.

Verfügbar: 2022

2022 Format(e): PC & Konsole

Ein weiteres Action-RPG, diesmal im Dark Souls-Modus, dieses High-Science-Fiction-Abenteuer spielt mit seinem Gefühl der Isolation. Davon abgesehen wird es einen Multiplayer-Modus sowie eine Einzelspieler-Kampagne geben.

Verfügbar: 2022

2022 Format(e): PC & Konsole

Von dem, was wir bisher gesehen haben, erinnert uns Scars Above an eine Kreuzung zwischen Tomb Raider und Returnal. Es wird in der dritten Person gespielt, mit Rätseln und mehreren Waffentypen, die es zu entdecken gilt.

Verfügbar: 2023

2023 Format(e): PC & Konsole

Starbreezes Payday 3 mag noch ein weiter Weg sein, aber wir lieben die Idee, mit unseren Kumpels durch Hollywood zu toben, um die größte Raubbande in LA zu werden.

Verfügbar: TBC

TBC Format(e): PC & Konsole

Mount & Blade II ist bereits im Early Access für PC verfügbar und wechselt zum Prime Matter-Label. Eine Konsolenversion ist ebenfalls in Entwicklung, die mit der PC-Vollversion veröffentlicht werden soll. Wir wissen jedoch nicht, wann das sein könnte.

Verfügbar: TBC

TBC Format(e): PC & Konsole

Final Form mag vorerst nur ein Codename sein und das Spiel könnte am Ende anders heißen, aber dieser Science-Fiction-FPS hat sicherlich das Zeug, das man sich ansehen sollte.

Verfügbar: TBC

TBC Format(e): PC

Project: Echoes of the End sorgte dank seiner erstaunlichen Motion-Capture-Charaktere für den größten Wow-Moment in unserer Präsentation. Es ist ein weiteres Third-Person-Action-Adventure, aber wir wissen im Moment nicht viel über das Gameplay.

Verfügbar: TBC

TBC Format(e): TBC

Über den Neustart von Painkiller ist derzeit nicht viel bekannt. Wir haben bisher nur einen Solo-Hintergrund-Screenshot gesehen - den wir derzeit nicht teilen können - also gibt es nicht viel zu tun.

Die ursprüngliche Kult-FPS-Serie wurde jedoch von People Can Fly (Outriders) gestartet und stark von Quake und Doom inspiriert. Hoffentlich mehr vom gleichen, aber mit schmackhafterer Grafik.

