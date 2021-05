Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Valve ist vielleicht immer noch am bekanntesten für seine Spieleplattform Steam und eine Handvoll enorm einflussreicher Franchise-Unternehmen, darunter die Half-Life-Spiele und DOTA 2, aber es war auch nie eines, das vor experimentellen Geräten zurückschreckt.

Es wurde zuvor mit dem teilenden Steam Controller in den Griff bekommen und erfolgreicher in Form des Valve Index, immer noch das wohl beste VR-Headset für Endverbraucher, das Sie in die Hände bekommen und sehen können.

Jetzt ist offenbar ein neues Hardware-Glücksspiel erforderlich, das an einem tragbaren Gaming-PC mit dem Codenamen SteamPal arbeitet, der auf einer Linux-basierten Plattform entwickelt wurde und darauf abzielt, den Spielern die Möglichkeit zu geben, PC-Spiele auch unterwegs zu genießen.

Laut dem exklusiven Produkt von ArsTechnica wird es über ein integriertes Touch-Display und einen integrierten Controller verfügen, was es zu einem echten tragbaren Gerät macht, das es mit Nintendos überbeliebtem Switch und Switch Lite aufnehmen kann.

Valve wäre kaum das erste Unternehmen, das die Lücke für einen tragbaren Gaming-PC entdeckt, und es gibt bereits viele, aber sie sind im Allgemeinen entweder von hohen Preisen, geringer Verfügbarkeit oder schlechter Qualität betroffen, von denen Sie Valve möglicherweise unterstützen, um mehr zu sein erfolgreich mit.

Der SteamPal, wie er derzeit noch bekannt ist, befindet sich anscheinend noch in der Prototyping-Phase. Es wird also wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir ihn offiziell sehen, aber Valves Chef-Honcho Gabe Newell hat eine Ankündigung gegen Ende des Jahres gehänselt , so dass dies ein vernünftiger Zeitpunkt für das Erscheinen sein könnte.

Schreiben von Max Freeman-Mills.