(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer auf dem Handy ist die Antwort von CD Projekt Red auf Pokemon Go .

Das im Sommer 2020 erstmals angekündigte Augmented-Reality-Spiel basiert auf der Welt von The Witcher und wird in Kürze für iOS und Android verfügbar sein.

Hier ist alles, was Sie dazu wissen müssen.

The Witcher: Monster Slayer wurde vom engagierten Entwickler für mobile Spiele Spokko erstellt - einem der Studios der CD Projekt-Familie.

Es spielt lange vor den Ereignissen der preisgekrönten RPG-Konsolen- und PC-Serie und versetzt Sie in die Rolle eines Hexers zu einer Zeit, als die Berufsbezeichnung relativ unbekannt und selten war.

Monster sind im ganzen Land weit verbreitet und im Pokemon Go-Stil musst du die reale Welt bereisen, um sie zu finden. Dieses Mal besteht Ihre Aufgabe jedoch darin, sie zu beseitigen.

Die Tageszeit und die realen Wetterbedingungen sind wichtig, während Tränke und dergleichen in Ihren Schlachten (wie in The Witcher-Spielen) helfen.

Während einige Besitzer von Android-Handys das Spiel bereits in Beta-Form testen konnten, wird The Witcher: Monster Slayer ab Mittwoch, 21. Juli 2021, vollständig für iOS und Android veröffentlicht.

Die Vorregistrierung für Android ist ab sofort möglich - die Sie hier bei Google Play tun können .

Apple iPhone-Besitzer müssen bis zum Startdatum warten, um das Spiel aus dem App Store herunterzuladen.

Wie Sie auf einigen der bisher veröffentlichten Bildschirme sehen können, verwendet The Witcher: Monster Slayer GPS-Technologie, um Ihren Standort zu verfolgen. Und wie bei anderen AR-Spielen dieser Art zeigt eine Karte den Standort von Monstern, Händlern und anderen Gegenständen oder Ereignissen in Ihrer Nähe.

Das Spiel bietet geschichtengesteuerte Quests, während Sie sich auf Ihr Abenteuer begeben, sowie Trophäen, die Sie von jedem Monster sammeln können, wenn Sie es töten.

Du kannst deine Waffen und Rüstungen während des Spiels verbessern, um es dir leichter zu machen, es mit schwierigeren Monstern aufzunehmen. Während deine Hexerfähigkeiten im Laufe des Spiels verbessert werden können. Tränke können auch einen großen Unterschied für Ihre Erfolgsrate machen.

Schreiben von Rik Henderson.