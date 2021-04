Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Witcher: Monster Slayer auf dem Handy ist die Antwort von CD Projekt Red auf Pokemon Go .

Das im letzten Sommer angekündigte Augmented-Reality-Spiel basiert auf der Welt von The Witcher, spielt jedoch vor den Ereignissen in der beliebten RPG-Serie.

Es wird vom speziellen Handyspielstudio Spokko entwickelt und gibt Ihnen die Kontrolle über einen Hexer, der Monster in Ihrer realen Umgebung verfolgen und bekämpfen muss - wie auf der Karte im Spiel festgelegt.

Gemäß den ursprünglichen Pressedetails sind die Tageszeit und die realen Wetterbedingungen wichtig, während Tränke und dergleichen in Ihren Schlachten helfen (wie in den The Witcher-Spielen).

Besitzer der letzteren Geräte sind zwar möglicherweise für iOS und Android verfügbar, können das Spiel jedoch dank einer Soft-Launch-Phase ab Ende April testen. So können Sie sich anmelden, um teilzunehmen:

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um am Soft-Launch für The Witcher: Monster Slayer mit frühem Zugriff teilzunehmen:

Besuchen Sie die entsprechende Vorregistrierungsseite unter thewitcher.com/pl/pl/monster-slayer#preregister .

Sie müssen Ihre mit Ihrem Google Play-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld eingeben.

Wählen Sie dann die Marke Ihres Android-Handys.

Geben Sie die Modellnummer / den Namen des Telefons in das andere Feld ein.

Kreuzen Sie an, dass Sie den Zugangsbedingungen für die Beta zustimmen (Sie müssen das andere Kästchen nicht ankreuzen, es sei denn, Sie möchten E-Mails von Spokko erhalten).

Klicken Sie auf "Registrieren".

Diejenigen, die als "Hexer" für die Beta für den frühen Zugriff akzeptiert wurden, werden in Kürze gezogen und benachrichtigt.

Schreiben von Rik Henderson.